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Новини Обстріли Києва
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Будівлю Книжкової палати пошкоджено ударом РФ: архіви опинилися під загрозою через вологу. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських ударів в ніч на 19 жовтня по Києву було пошкоджено приміщення Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова".

Про це пише Детектор медіа, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Директорка палати Ольга Васьківська розповіла, що дві балістичні російські ракети впали вночі неподалік будівлі Книжкової палати. Ударною хвилею у сховищах та адміністративному приміщенні вибило вікна.

"У нас все повипадало, всі вікна пошкоджені. Все поламане: скрізь скло, вибиті двері, пошкоджені стіни, падає вибита стеля", - зазначила вона.

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Також, за її словами, архіви опинилися під загрозою через вологу. Перемістити книги немає куди.

"Треба терміново вставляти вікна, брати якісь двері, фанеру забивати, тому що книги набиратимуть вологу. Ще й дощ завтра може бути. Ну, загалом у нас катастрофа", - додала Васьківська.

Унаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав. У момент удару в приміщенні перебував охоронник, він не травмувався.

Ударом РФ пошкоджено будівлю Книжкової палати України
Ударом РФ пошкоджено будівлю Книжкової палати України
Ударом РФ пошкоджено будівлю Книжкової палати України
Ударом РФ пошкоджено будівлю Книжкової палати України
Ударом РФ пошкоджено будівлю Книжкової палати України
Ударом РФ пошкоджено будівлю Книжкової палати України

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Що передувало?

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