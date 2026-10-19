Будівлю Книжкової палати пошкоджено ударом РФ: архіви опинилися під загрозою через вологу. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських ударів в ніч на 19 жовтня по Києву було пошкоджено приміщення Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова".

Про це пише Детектор медіа, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Директорка палати Ольга Васьківська розповіла, що дві балістичні російські ракети впали вночі неподалік будівлі Книжкової палати. Ударною хвилею у сховищах та адміністративному приміщенні вибило вікна.

"У нас все повипадало, всі вікна пошкоджені. Все поламане: скрізь скло, вибиті двері, пошкоджені стіни, падає вибита стеля", - зазначила вона.

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Також, за її словами, архіви опинилися під загрозою через вологу. Перемістити книги немає куди.

"Треба терміново вставляти вікна, брати якісь двері, фанеру забивати, тому що книги набиратимуть вологу. Ще й дощ завтра може бути. Ну, загалом у нас катастрофа", - додала Васьківська.

Унаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав. У момент удару в приміщенні перебував охоронник, він не травмувався.













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Що передувало?

У ніч проти 19 жовтня та вранці Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. У столиці загинула 21-річна дівчина, ще восьмеро людей постраждали. Пошкоджень зазнали житлові будинки, медичний заклад, навчальна установа та інфраструктура метро.

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