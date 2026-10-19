Наразі невідомо, коли станція метро "Чернігівська" відновить роботу, - КМВА

Наразі фахівці оцінюють пошкодження станції метро "Чернігівська" у Києві після російських ударів. Прогнозів щодо відновлення роботи наразі немає.

Про це заявив т.в.о. начальника КМВА Андрій Ткачов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Наразі не можемо прогнозувати, на місці працюють відповідні фахівці. Вони оцінюють стан пошкоджень. Там пошкоджено дуже значно колії. Але обладнання і запасні частини є в наявності.

Тому максимально швидко буде проведено всі роботи. Поки що, на жаль, не оцінено повністю стан, тому не можемо спрогнозувати, коли саме буде запущено", - сказав він.

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Що передувало?

У ніч проти 19 жовтня та вранці Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. У столиці загинула 21-річна дівчина, ще восьмеро людей постраждали. Пошкоджень зазнали житлові будинки, медичний заклад, навчальна установа та інфраструктура метро.

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