Наразі невідомо, коли станція метро "Чернігівська" відновить роботу, - КМВА
Наразі фахівці оцінюють пошкодження станції метро "Чернігівська" у Києві після російських ударів. Прогнозів щодо відновлення роботи наразі немає.
Про це заявив т.в.о. начальника КМВА Андрій Ткачов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Наразі не можемо прогнозувати, на місці працюють відповідні фахівці. Вони оцінюють стан пошкоджень. Там пошкоджено дуже значно колії. Але обладнання і запасні частини є в наявності.
Тому максимально швидко буде проведено всі роботи. Поки що, на жаль, не оцінено повністю стан, тому не можемо спрогнозувати, коли саме буде запущено", - сказав він.
Що передувало?
- У ніч проти 19 жовтня та вранці Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. У столиці загинула 21-річна дівчина, ще восьмеро людей постраждали. Пошкоджень зазнали житлові будинки, медичний заклад, навчальна установа та інфраструктура метро.
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