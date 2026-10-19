Пока неизвестно, когда станция метро "Черниговская" возобновит работу, - КГВА

В настоящее время специалисты оценивают повреждения станции метро "Черниговская" в Киеве после российских ударов. Прогнозов относительно возобновления работы пока нет.

Об этом заявил и.о. начальника КМВА Андрей Ткачев в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Пока не можем давать прогнозы, на месте работают соответствующие специалисты. Они оценивают степень повреждений. Там очень сильно повреждены пути. Но оборудование и запасные части есть в наличии.

Поэтому все работы будут проведены максимально быстро. Пока, к сожалению, состояние не оценено полностью, поэтому мы не можем прогнозировать, когда именно будет запущено", - сказал он.

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Что предшествовало?

В ночь на 19 октября и утром Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. В столице погибла 21-летняя девушка, восемь человек пострадали. Повреждения получили жилые дома, медицинское учреждение, учебное заведение и инфраструктура метро.

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