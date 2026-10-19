Здание Книжной палаты повреждено ударом РФ: архивы оказались под угрозой из-за влаги. ФОТОрепортаж

В результате российских ударов в ночь на 19 октября по Киеву были повреждены помещения Государственного научного учреждения "Книжная палата Украины имени Ивана Федорова".

Об этом пишет "Детектор медиа", сообщает "Цензор.НЕТ".

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Подробности

Директор палаты Ольга Васькивская рассказала, что две российские баллистические ракеты упали ночью недалеко от здания Книжной палаты. Ударной волной в хранилищах и административном помещении выбило окна.

"У нас все выпало, все окна повреждены. Все разбито: везде стекло, выбиты двери, повреждены стены, обрушивается выбитый потолок", — отметила она.

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Кроме того, по ее словам, архивы оказались под угрозой из-за влаги. Переместить книги некуда.

"Нужно срочно вставлять окна, достать какие-то двери, забивать фанерой, потому что книги будут впитывать влагу. Еще и дождь завтра может быть. Ну, в общем, у нас катастрофа", — добавила Васькивская.

В результате атаки никто из сотрудников не пострадал. В момент удара в помещении находился охранник, он не получил травм.













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Что предшествовало?

В ночь на 19 октября и утром Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. В столице погибла 21-летняя девушка, еще восемь человек пострадали. Повреждения получили жилые дома, медицинское учреждение, учебное заведение и инфраструктура метро.

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