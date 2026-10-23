9,5 млн украинцев за рубежом - причина, по которой нам нужны надежные гарантии безопасности, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за полномасштабной войны за рубежом находятся 9,5 миллиона граждан Украины.
Об этом он сказал во время онлайн-встречи в Hudson Institute, сообщает Цензор.НЕТ.
Об украинцах за рубежом
"Сейчас за рубежом находятся 9,5 миллиона гражданских лиц. Эта война заставила их покинуть Украину. 9,5 миллиона. Можете ли вы себе это представить, если население вашей страны составляет 40 миллионов, можете ли вы представить, что 20–25% из них находятся за рубежом с самого начала этого полномасштабного вторжения?" - сказал президент.
По его словам, "речь идет о миллионах люде-, которые лишились жизни, своих домов, своей работы".
Гарантии безопасности
- Именно поэтому, подчеркнул Зеленский, Украина надеется на гарантии безопасности от партнеров, "которые не дадут России возможности вернуться снова".
"То есть, как я уже говорил, речь идет о двусторонних гарантиях безопасности между нами и американцами - над этим все работают. Или же - о нашем членстве в НАТО. Это уже другой вопрос; это другие гарантии безопасности, но они, безусловно, должны быть надежными. Это первое и второе. Все эти пункты присутствуют в каждом плане, который мы уже обсуждали с различными союзниками; это чрезвычайно важно - это ключевой элемент наших переговоров", - добавил глава государства.
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чому нам потрібні надійні гарантії безпеки, - Зеленський