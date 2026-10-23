9,5 млн українців за кордоном – причина, чому нам потрібні надійні гарантії безпеки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що через повномасштабну війну за кордоном перебуває 9,5 мільйона громадян України.

Про це він сказав під час онлайн-зустрічі в Hudson Institute, інформує Цензор.НЕТ.

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Про українців за кордоном

"Зараз за кордоном перебуває 9,5 мільйона цивільних осіб. Ця війна змусила їх покинути Україну. 9,5 мільйона. Ви можете собі це уявити, якщо населення вашої країни становить 40 мільйонів, чи можете ви уявити, що 20–25% з них перебувають за кордоном від самого початку цього повномасштабного вторгнення?" — сказав президент.

За його словами, "йдеться про мільйони людей, які втратили свої життя, свої домівки, свою роботу".

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Гарантії безпеки

Саме тому, наголосив Зеленський, Україна сподівається на гарантії безпеки від партнерів, "які не дадуть Росії можливості повернутися знову".

"Тобто, як я вже казав, йдеться про двосторонні безпекові гарантії між нами та американцями — над цим усі працюють. Або ж — про наше членство в НАТО. Це вже інше питання; це інші безпекові гарантії, але вони, безумовно, мають бути надійними. Це перше і друге. Усі ці пункти присутні в кожному плані, який ми вже обговорювали з різними союзниками; це надзвичайно важливо — це ключовий елемент наших переговорів", — додав голова держави.

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