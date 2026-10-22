Населення України скоротилося до 28,5 мільйона людей, - Інститут демографії

На середину 2026 року в Україні проживало 28,5 мільйона осіб. За підрахунками демографів, втрату пів мільйона населення спричинили здебільшого виїзд за кордон, а не загибелі.

Про це вона сказала під час 10-го Українського жіночого конгресу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Чисельність українців

За її словами, оцінку чисельності населення на середину 2026 року фахівці завершили кілька днів тому.

Нова оцінка, як і попередня, стосується підконтрольної території. Попередня спільна оцінка Держстату та Інституту демографії — близько 29 млн людей у липні 2026 року. Для неї зіставили дані трьох мобільних операторів із державними реєстрами, враховуючи й внутрішньо переміщених людей. Похибка могла становити близько 300 тис.

"Ми буквально кілька днів тому завершили роботу над оцінкою чисельності населення на середину року (2026 року) — 28,5 млн. Пів мільйона ми втратили. Слава Богу, це не стільки через загибелі, скільки все ж таки через виїзд. Чому кажу, що слава Богу? Тому що хай там як, ці люди залишилися живими", — сказала Лібанова.

За словами науковиці, головним чинником демографічної динаміки нині залишається міграція — як внутрішня, так і зовнішня.

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Нова хвиля міграції чоловіків після війни

Лібанова наголосила, що її турбує не нинішня ситуація з міграцією, а те, що може статися після скасування воєнного стану.

За її прогнозом, Україну може очікувати нова хвиля виїзду, зокрема через те, що чоловіки поїдуть до своїх родин за кордон.

"Мене в плані міграції турбує не те що відбувається зараз, скільки те, що буде після скасування воєнного стану, коли чоловіки отримають можливість виїздити, коли повернуться з фронту. Роботу і зарплату, які вони вважатимуть для себе гідними, ми їм запропонувати не зможемо. Тоді виникає питання: а де возз'єднаються українські родини — в Україні чи за її межами? Я дуже боюсь, що з'явиться друга, так звана чоловіча міграційна хвиля. Це цілком ймовірно. І залежить це головним чином, безумовно, від наших військових, тут сумнівів нема, але і від всіх нас також", — сказала вона.

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