Население Украины сократилось до 28,5 миллиона человек, - Институт демографии

По состоянию на середину 2026 года в Украине проживало 28,5 миллиона человек. По подсчетам демографов, сокращение населения на полмиллиона было вызвано в основном выездом за границу, а не гибелью людей.

Об этом она заявила во время 10-го Украинского женского конгресса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Численность украинцев

По ее словам, оценку численности населения на середину 2026 года специалисты завершили несколько дней назад.

"Мы буквально несколько дней назад завершили работу над оценкой численности населения на середину года (2026 года) — 28,5 млн. Полмиллиона мы потеряли. Слава Богу, это не столько из-за гибели, сколько все-таки из-за выезда. Почему я говорю, что слава Богу? Потому что как бы там ни было, эти люди остались живы", — сказала Либанова.

По словам ученой, главным фактором демографической динамики в настоящее время остается миграция — как внутренняя, так и внешняя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине с начала года родилось почти 100 тысяч детей: больше всего - в Киеве, на Львовщине и Днепропетровщине

Новая волна миграции мужчин после войны

Либанова подчеркнула, что ее беспокоит не нынешняя ситуация с миграцией, а то, что может произойти после отмены военного положения.

По ее прогнозу, Украину может ожидать новая волна отъезда, в частности из-за того, что мужчины уедут к своим семьям за границу.

"Меня в плане миграции беспокоит не столько то, что происходит сейчас, сколько то, что будет после отмены военного положения, когда мужчины получат возможность выезжать, когда вернутся с фронта. Работу и зарплату, которые они сочтут для себя достойными, мы им предложить не сможем. Тогда возникает вопрос: а где воссоединятся украинские семьи — в Украине или за ее пределами? Я очень боюсь, что появится вторая, так называемая мужская миграционная волна. Это вполне вероятно. И зависит это главным образом, безусловно, от наших военных, здесь сомнений нет, но и от всех нас также", — сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минэкономики насчитали в Украине 7 миллионов безработных: Кабмин готовит решение, чтобы их трудоустроить