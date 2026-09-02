В Украине с начала года родилось почти 100 тысяч детей: больше всего – в Киеве, на Львовщине и Днепропетровщине

За первые восемь месяцев 2026 года в Украине родилось более 97 тысяч детей. Больше всего новорожденных зарегистрировали в Киеве — 13,8 тысячи, а среди областей лидируют Львовская и Днепропетровская области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения Украины о количестве составленных медицинских заключений о рождении.

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Киев лидирует по количеству новорожденных

По данным НСЗУ, больше всего детей с начала года родилось в следующих регионах:

Киев – 13,8 тыс.;

Львовская область – 8,9 тыс.;

Днепропетровская область – 7,5 тыс.;

Одесская область – 7,2 тыс.;

Ривненская область – 5,5 тыс.

Высокие показатели рождаемости также зафиксированы на Закарпатье, Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

После оформления медицинского заключения о рождении родители могут воспользоваться комплексной услугой "еМалятко". С начала 2026 года соответствующие заявки подали на более чем 56 тысяч детей.

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После начала полномасштабной войны рождаемость резко сократилась

Статистика НСЗУ свидетельствует, что после начала полномасштабной войны количество рожденных в Украине детей существенно уменьшилось.

В 2021 году родилось 252 тысячи детей, тогда как в 2022 году — 157 тысяч, то есть в 1,6 раза меньше.

В 2023 году показатель вырос до 174 тысяч, в 2024-м — до 177 тысяч. В 2025 году в Украине родилось 166 тысяч детей.

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