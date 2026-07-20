За 10 лет оккупации население Донетчины и Луганщины сократилось почти вдвое, - ГУР

За десять лет российской оккупации численность населения захваченных районов Донецкой и Луганской областей резко сократилась. Если в 2001 году в этих двух областях проживало около 7,37 миллиона человек, то к началу 2024 года на оккупированной территории осталось лишь примерно 3,75 миллиона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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В разведке отмечают, что естественный прирост населения на временно оккупированной части Донецкой области в 2025 году составил около 9,9‰, что в 2,4 раза ниже среднего показателя по России.

Причинами демографического спада ГУР называет боевые действия, ухудшение доступа к медицинским и социальным услугам, репрессии, принудительную русификацию, мобилизацию местных жителей в российскую армию, а также отсутствие гарантий права собственности.

По данным разведки, Кремль одновременно реализует политику замещения местного населения. Для этого на временно оккупированные территории завозят граждан РФ, предлагая им льготы, государственные программы поддержки и рабочие места.

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По состоянию на 2024 год на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей находились около 200 тысяч этнических русских, а также почти 100 тысяч трудовых мигрантов. С начала 2026 года только на оккупированной части Донецкой области проживали около 10 тысяч таких мигрантов из Центральной Азии и Кавказа.

В ГУР также сообщили, что Россия уже утвердила долгосрочные планы колонизации захваченных украинских территорий. В частности, оккупационные власти планируют к 2035 году увеличить население Мариупольского и Кальмиусского районов с нынешних 228 тысяч до 518 тысяч человек преимущественно за счет переселения граждан РФ.

Отдельно разведка обратила внимание на ситуацию в оккупированном Крыму. По состоянию на июль 2026 года на полуострове и в Севастополе находятся от 200 до 300 тысяч этнических русских. По планам Кремля, к 2042 году только в Севастополь должны переселиться еще 130 тысяч граждан России.

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