За 10 років окупації населення Донеччини та Луганщини скоротилося майже вдвічі, - ГУР

За десять років російської окупації чисельність населення захоплених районів Донецької та Луганської областей різко скоротилася. Якщо у 2001 році в цих двох областях проживали близько 7,37 мільйона людей, то на початок 2024 року на окупованій території залишилося лише приблизно 3,75 мільйона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У розвідці зазначають, що природний приріст населення на тимчасово окупованій частині Донецької області у 2025 році становив близько 9,9‰, що у 2,4 раза нижче за середній показник у Росії.

Причинами демографічного спаду ГУР називає бойові дії, погіршення доступу до медичних і соціальних послуг, репресії, примусову русифікацію, мобілізацію місцевих жителів до російської армії, а також відсутність гарантій права власності.

За даними розвідки, Кремль одночасно реалізує політику заміщення місцевого населення. Для цього на тимчасово окуповані території завозять громадян РФ, пропонуючи їм пільги, державні програми підтримки та робочі місця.

Читайте: На підконтрольній Україні території проживають близько 22-25 млн людей, - Улютін

Станом на 2024 рік на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей перебували близько 200 тисяч етнічних росіян, а також майже 100 тисяч трудових мігрантів. З початку 2026 року лише на окупованій частині Донеччини проживали близько 10 тисяч таких мігрантів із Центральної Азії та Кавказу.

У ГУР також повідомили, що Росія вже затвердила довгострокові плани колонізації захоплених українських територій. Зокрема, окупаційна влада планує до 2035 року збільшити населення Маріупольського та Кальміуського районів із нинішніх 228 тисяч до 518 тисяч осіб переважно за рахунок переселення громадян РФ.

Окремо розвідка звернула увагу на ситуацію в окупованому Криму. Станом на липень 2026 року на півострові та в Севастополі перебувають від 200 до 300 тисяч етнічних росіян. За планами Кремля, до 2042 року лише до Севастополя мають переселити ще 130 тисяч громадян Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна перебуває на межі демографічної катастрофи через війну, - Reuters. ІНФОГРАФІКА