На підконтрольній Україні території проживають близько 22-25 млн людей, - Улютін

Наразі на підконтрольній Україні території проживають орієнтовно 22-25 мільйонів людей.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Населення України скоротилося

За його словами, для порівняння, у 1991 році населення України становило близько 48 мільйонів осіб, а станом на 2022 рік - приблизно 41 мільйон.

Також міністр зазначив, що ще близько 3 мільйонів людей проживають на тимчасово окупованих територіях, включно з Кримом.

Демографічна ситуація в Україні суттєво змінилася через війну, вимушену міграцію та тимчасову окупацію частини територій.

Що передувало?

Нагадаємо, станом на 28 лютого 2026 року в країнах Євросоюзу статус тимчасового захисту мали 4,4 млн громадян України, які були змушені виїхати через війну. Порівняно з кінцем січня 2026 року їхня кількість зросла на 22 415 осіб, або на 0,5%.

Як повідомлялося раніше, Рада Євросоюзу затвердила рекомендації щодо поступового завершення дії режиму тимчасового захисту для українців у ЄС після 4 березня 2027 року.

