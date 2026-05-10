На підконтрольній Україні території проживають близько 22-25 млн людей, - Улютін

Кількість населення в Україні зменшується

Наразі на підконтрольній Україні території проживають орієнтовно 22-25 мільйонів людей.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Населення України скоротилося

За його словами, для порівняння, у 1991 році населення України становило близько 48 мільйонів осіб, а станом на 2022 рік - приблизно 41 мільйон.

Також міністр зазначив, що ще близько 3 мільйонів людей проживають на тимчасово окупованих територіях, включно з Кримом.

Демографічна ситуація в Україні суттєво змінилася через війну, вимушену міграцію та тимчасову окупацію частини територій.

Що передувало?

  • Нагадаємо, станом на 28 лютого 2026 року в країнах Євросоюзу статус тимчасового захисту мали 4,4 млн громадян України, які були змушені виїхати через війну. Порівняно з кінцем січня 2026 року їхня кількість зросла на 22 415 осіб, або на 0,5%.
  • Як повідомлялося раніше, Рада Євросоюзу затвердила рекомендації щодо поступового завершення дії режиму тимчасового захисту для українців у ЄС після 4 березня 2027 року.

Молодець Вова, зробив нас всіх разом!
А чому Бучу взагалі допустили? Де всі сотнеі тисяч представникіфв силових органів.В нас тільки 100 тисяч офіцерів пенсіонерів,які ще й зброю в руках мають.Де всі могутні спецслужби були? Кацапи там просто в будинки заходили і стріляли.І їх там не було мільйон.На силові органи з 1991 року витрачалися мільярди доларів.З Херсона так само тікали,що аж капці губили.
Вчора мені одне розказувало що цивільним зброю не можна...
Її і не дозволять мати,подібно до США.
Ниче, сюда уже начинают массово заселять индусов, пакистанцев и прочих Аллахов Бабахов, скоро с их помощью население снова будет 40 миллионов, ведь они плодятся как кролики!
В Україні перестануть плодитись навіть вони.
Ні не перестануть.В Бангладеш в рази гірше.Он бачив відео,як вони йдуть і захоплено дивлятьтся тут на все,в тому числі,на білих жінок.
Мабуть лідери по депопуляції за такий короткий строк. І це ще не фінал
Ну звісно не фінал, ще 20 мільйонів треба знищити.
А чи не краще буде замість іноземних робітників завезти іноземних найманців і скасувать бусифікацію.
А де ще 20 мільйонів ділось?
волны миграции и их влияние
1990-2010-е: Трудовые мигранты - до 5 миллионов, преимущественно женщины, которые работали сиделками в Италии или строителями в Польше, пересылая домой миллиарды долларов.
С 2022 года: Военная миграция - более 7 миллионов, с акцентом на Европу, где программы ЕС предоставили временную защиту.
+плюс те что в странах бывшего СССР
Додай що просто в рік вмирає 300 000, а нових не народжують. 30 років - мінус 9 мільйонів. Тихий геноцид. Або як завуальовано - демографічний перехід.
На росії розуміють що вони на пів дороги до цілі а можливо і ближче. Залишилося 22 мільйони українців з 41 мільйони. І це за 4 роки президенства зрадника Оманського. Половина народу України. Мінус 19 мільйонів за 4 роки. Ні Сталін, ні Гітлер і близько не були до такого результату по знищенню самого непокірного народу. "Я ВАШ ВИРОК" сказав Оманський українцям 19 квітня 2019.

Оманський робить все можливе щоб фюзеляж його шефа та кумира Прутіна залишився без пошкоджень і геноцидна війна була продовжена до повного знищення України та українців і заселення території України іншими.
П. С. На Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
Не 22-25, а десь біля 32 мільйонів, і біля 10 мільйонів виїхало за кордон під час війни!
Я не один із них, я за кордоном проживаю вже біля 20 років! І так я за відкриті кордони, щоб Україна не була концтаборем, я це підтримую!
2017 году пытались косвенным методом посчитать количество , по потреблению хлеба и воды, оптимистично выходила миллионов 25
виноват 28
За цим підрахунком на росії мах. 80 міл. аборигенів.
возможно, только у них трудовых мигрантов дохера было,а может и сейчас есть
Без ядерної зброї лишиться 12-15 млн.
Без своєї ЯЗ не залишиться в Україні нічого українського. ЯЗ це єдиний шанс виживання Українського народу та України.
Ніякої ядерної зброї тут не буде.
Значить і Украіни не буде. Ізраіль чомусь не відмовляється від ядерки. Міндічам можна. А Українцям - зась.
Її і так може не бути.
А треба!
Правду пишеш, тим більше що Україна може створити ЯЗ (плутонієву і навіть водневу) за 2-3 роки, макс за 4.
Де? На яких потужностях? На яких підприємствах її обслуговувати? В нас Магате не вилазить з Укураїни.Україна повністюб щзалежить від заходу.Це так смішно все тут читати,що піпець.В нас ракету ріфвня Томагшавк не зробили.Двигунів реактивних своїх немає,а тут бомба.
Значить України не стане.
Особливих потужностей не треба. В Чорнобилі дохрена відпрацьованого палива, з нього треба виділити збройовий плутоній, з нього зробити кульку діаметром 9 см, запакувати в трохи більшу міцну кульку геометрично як футбольнй м'яч. Наповнити простір між ними сильною вибухівкою, вкрутити підривачі по кругу зі всіх сьорін і в тебе є плутонієва бімба. Тут головна проблема в забезпеченні одночасного підриву вибіхівки навкруг плутонієвої кульки. А якщо кульку (футбольний м'яч) помістини в трохи більшу кульку, або просто міцну трубу в яку закачати водень під високмм тиском то в тебе буде термоядерна, або воднева бімба Нзивай як хочеш. Потужність якої буде залежати від міцності труби і кількості закачаного водню.
Так мені колись пояснювали, якщо хтось знає краще то хай поправить і скаже в чому я помиляють. Вибухівка навкруг плутонієвої кульки потрібна для того щоб стиснути плутонієві атоми і спровокувати ланцюгову реакцію. Кацапи плутонієві бомби робили такої величини щоб поміщались в рюкзак. Сама по собі вона не велика. Потужність залежить від міцності оболонки. При підриві звичайної бомби без оболонки на ланцюгову реакцію йде приб 7% урану чи плутонію. А коли його моментально стиснути то реакція відбувається у всій масі.
На відпрацьованому паливі,дуже важко щось зробити.Його збагачувати потрібно і чищати.На яких підприємствах це буде робитися?Якби це було так легко,то зброю майже всі країни би мали.Бразилія би мала давно,Аргентина і інші.Кацапи зараз нічого нового не роблять.Все що з совка дісталося,все і є.На тих самих підприємствах перероблять.Нових типів бомб не роблять,немає таких спеціалістів.7 відсотків спрацювало тому,бо бомба була дуже не досконала і вся та гидота пішла в атмосферу.Є звичайні ядерні бомби,які досконаліші потужні в рази від перших.і прирівнюються навіть до термоядерних.В термоядероні спрацьовує ядерний запал і тому далі вже йде реакція.По факту перші бомби,можна навіть до так званних нейтронних віднести.Дуже вони територію забруднювали.Термоядерні саме на плутонієвій основі зроблені і напевно у всіх вони на плутонієві основі.І ще щоб гарантовано знати,чи бомби спрацюють.їх потрібно випробовувати.
Можна й випробувати. у вас в Полтавській обл часто невеликі землетруси бувають. Висвердлити свердловину і вмпробувати, може приймуть за землетрус.
Я не в полтавській області.І це смішно виглядає.Совки колись гадили так.що потім люди від радіації помирали.А що на заводах по переробці часто авіарії бували і на заході також і ще й території забрюднювали.Цього і Європеці не дозволять і саме вони в першу чергу.
Пончик ні в кого дозволу не питав і має бомби.
Пончик ніякої зброї немає.То все з Китаю завезено і з москальщини.Зробили там пугача,який всім вигідний.
Має, нічого йому ні китайці, а ні кацапи не дали. Навіть термоядерну має.
Вони дали все і спеціалістів і обладнання.
Ось що каже Гугл: Аналітики зазначають, що Україна має всі необхідні технічні можливості для виготовлення та зберігання ядерної зброї, але для цього потрібна політична воля та наявність великих фінансових вкладень."
Гугл каже це на основі того,що хтось сказав.Наприклад який радник.чи політичний експерт.Вам же пояснили,що без заводу не буде нічогоюВ нас його немає і не буде.Немає де переробити ядерне паливо.Ну немає і все.Вам також пояснюєш,що тут навіть ракет немає.
А фінансові вкладення.щоб побувати завод по переробці.Ніхто його і не дозволить будувати.
Туди в 90-х москальські ядерники їздили і все там робили.
Якраз рівень 95 кварталу.
Основна проблема в заводі,на якому має бути радіохімічсна переробка.А ці заводи великі і мають ще й критно будуватися.Хто його будувати буде і де?Плутоній з переробленого палива має багато домішок і є дуже нестабільним.
Тут я не знаю. Знаю тільки то що мені колись "на пальцях" пояснили.
Ті хто пояснював не в 95 кварталі?Не потрібнео дивитися на Пакистан,що в них є ця зброя.Їм допомогли і в них зараз ракети на голову перевершують українські.Вчених і можливостей в них в рази більше,ніж в України.
Північні корейці зробили і вони не Пакистан, і не думаю що їм хтось допомагав. Українці не дурніші.
Ти спориш з ботом ізраіля чи кацапів. У них завдання проти нашої ядерки з фейкових аргументів. Завжди, під кожною новиною, на кожному сайті.
Ясно. Дякую.
Він дурню несе.І бот саме він.Під іншими ніками подібне писав.Я то точно не бот кацапів і євреїхв.А євреї без США,проти Ірану мало що можуть.
Українець ніколи не буде проти української ЯЗ. На кого працюєш?
Її просто не буде.Ніякої української ядерної зброї не буде,як і всього іншого.Можна сто тисяч раз повторити за українську ядерну зброю,але її не буде.
Буде! В кацапів забере в якості репарацій.
Не буде яз - не буде України. Ти цього хочеш.
Справа не в тому що я хочу,а в реальності,яка є і буде.От і все.
Вам пояснюєш,що північні корейці нічого не зробили.То все завезенне.Українці і не розуцмніші.Де ті всі нещрасні самоклепані Фламінги? В Пакистану є справжні ракети,які летять на тисячі кілометрів.
Пакістан нам все і продасть.
Він може продати,братам саудитам,бо там замішані гроші саудитів.
Коли Україна буде мати стільки нафтодоларів як Саудівська Аравія то може й продасть.
Україна мала купу доларів від продажу копалин і те що земля родить і де воно все? В міндічів і інших,чи ні?Дати українську територію саудитам і тут був би рай на землі.Он інші араби Дубаї побудували і там нафти менше ніж в саудитів.А ті венесуельці з нафтою ніхріна не мпобудували.В них якраз керує простий хлопець з нарорду,як в нас.
Україна є підписантом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Вихід із нього призведе до жорсткої міжнародної ізоляції та припинення військової і фінансової допомоги від Заходу.

Всі українські ядерні об'єкти перебувають під суворим наглядом МАГАТЕ, що робить таємну розробку ЯЗ практично неможливою.

3а наявності політичної волі та фінансування процес може тривати від кількох до 5-10 років (Створення термоядерного (водневого) заряду є значно складнішим процесом, що потребує ще вищого рівня технологій та ресурсів).
Будапештський меморандум теж багато підписантів підписали. Де вони?
Політика - справа цинічна.
Якщо потрібно допомогти - то зі скрипом, а якщо потрібно душити країну (яка небагата і не впливова), то всі позбігаються.
Меморандум це фількіна грамота.Ні про яку силову частину,там мова не йде.
Для плутонієвої в Україні все є. Невеликий розміром з кімнату реактор десь під землею і вуаля. Так отримав свою першу ЯЗ СРСР.
П.С. завжди дивував Іран який хоче вирвати зуб через задній отвір коли є значно простіше рішення.
Цікаво а як він рахував ,так як діма драндулєт - за кількістю смартфонів ?
Зелена чума, такої пустоти на вулицях тут небуло при Чорнобилі з Короновірусом.
Люди освічені і професійні вказують джерело даних або методику розрахунків. Тут - стиль інший. Це або базар, або «я міністр» і всьо знаю.
Дякую тобі, мій зелений володарю! Шашлики були дуже смачними.
