На підконтрольній Україні території проживають близько 22-25 млн людей, - Улютін
Наразі на підконтрольній Україні території проживають орієнтовно 22-25 мільйонів людей.
Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".
Населення України скоротилося
За його словами, для порівняння, у 1991 році населення України становило близько 48 мільйонів осіб, а станом на 2022 рік - приблизно 41 мільйон.
Також міністр зазначив, що ще близько 3 мільйонів людей проживають на тимчасово окупованих територіях, включно з Кримом.
Демографічна ситуація в Україні суттєво змінилася через війну, вимушену міграцію та тимчасову окупацію частини територій.
Що передувало?
- Нагадаємо, станом на 28 лютого 2026 року в країнах Євросоюзу статус тимчасового захисту мали 4,4 млн громадян України, які були змушені виїхати через війну. Порівняно з кінцем січня 2026 року їхня кількість зросла на 22 415 осіб, або на 0,5%.
- Як повідомлялося раніше, Рада Євросоюзу затвердила рекомендації щодо поступового завершення дії режиму тимчасового захисту для українців у ЄС після 4 березня 2027 року.
1990-2010-е: Трудовые мигранты - до 5 миллионов, преимущественно женщины, которые работали сиделками в Италии или строителями в Польше, пересылая домой миллиарды долларов.
С 2022 года: Военная миграция - более 7 миллионов, с акцентом на Европу, где программы ЕС предоставили временную защиту.
+плюс те что в странах бывшего СССР
Так мені колись пояснювали, якщо хтось знає краще то хай поправить і скаже в чому я помиляють. Вибухівка навкруг плутонієвої кульки потрібна для того щоб стиснути плутонієві атоми і спровокувати ланцюгову реакцію. Кацапи плутонієві бомби робили такої величини щоб поміщались в рюкзак. Сама по собі вона не велика. Потужність залежить від міцності оболонки. При підриві звичайної бомби без оболонки на ланцюгову реакцію йде приб 7% урану чи плутонію. А коли його моментально стиснути то реакція відбувається у всій масі.
Всі українські ядерні об'єкти перебувають під суворим наглядом МАГАТЕ, що робить таємну розробку ЯЗ практично неможливою.
3а наявності політичної волі та фінансування процес може тривати від кількох до 5-10 років (Створення термоядерного (водневого) заряду є значно складнішим процесом, що потребує ще вищого рівня технологій та ресурсів).
