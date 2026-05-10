На подконтрольной Украине территории проживают около 22-25 млн человек, - Улютин
В настоящее время на подконтрольной Украине территории проживают примерно 22–25 миллионов человек.
Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".
Население Украины сократилось
По его словам, для сравнения, в 1991 году население Украины составляло около 48 миллионов человек, а по состоянию на 2022 год - примерно 41 миллион.
Также министр отметил, что еще около 3 миллионов человек проживают на временно оккупированных территориях, включая Крым.
Демографическая ситуация в Украине существенно изменилась из-за войны, вынужденной миграции и временной оккупации части территорий.
Что этому предшествовало?
- Напомним, по состоянию на 28 февраля 2026 года в странах Евросоюза статус временной защиты имели 4,4 млн граждан Украины, которые были вынуждены уехать из-за войны. По сравнению с концом января 2026 года их количество выросло на 22 415 человек, или на 0,5%.
- Как сообщалось ранее, Совет Евросоюза утвердил рекомендации о постепенном прекращении действия режима временной защиты для украинцев в ЕС после 4 марта 2027 года.
Топ комментарии
+47 18c49ed2
показать весь комментарий10.05.2026 11:53 Ответить Ссылка
+44 Tema9
показать весь комментарий10.05.2026 11:29 Ответить Ссылка
+34 Олександр Дніпро
показать весь комментарий10.05.2026 11:48 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1990-2010-е: Трудовые мигранты - до 5 миллионов, преимущественно женщины, которые работали сиделками в Италии или строителями в Польше, пересылая домой миллиарды долларов.
С 2022 года: Военная миграция - более 7 миллионов, с акцентом на Европу, где программы ЕС предоставили временную защиту.
+плюс те что в странах бывшего СССР
https://nfront.org.ua/
Оманський робить все можливе щоб фюзеляж його шефа та кумира Прутіна залишився без пошкоджень і геноцидна війна була продовжена до повного знищення України та українців і заселення території України іншими.
П. С. На Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
Так мені колись пояснювали, якщо хтось знає краще то хай поправить і скаже в чому я помиляють. Вибухівка навкруг плутонієвої кульки потрібна для того щоб стиснути плутонієві атоми і спровокувати ланцюгову реакцію. Кацапи плутонієві бомби робили такої величини щоб поміщались в рюкзак. Сама по собі вона не велика. Потужність залежить від міцності оболонки. При підриві звичайної бомби без оболонки на ланцюгову реакцію йде приб 7% урану чи плутонію. А коли його моментально стиснути то реакція відбувається у всій масі.
Всі українські ядерні об'єкти перебувають під суворим наглядом МАГАТЕ, що робить таємну розробку ЯЗ практично неможливою.
3а наявності політичної волі та фінансування процес може тривати від кількох до 5-10 років (Створення термоядерного (водневого) заряду є значно складнішим процесом, що потребує ще вищого рівня технологій та ресурсів).
Якщо потрібно допомогти - то зі скрипом, а якщо потрібно душити країну (яка небагата і не впливова), то всі позбігаються.
П.С. завжди дивував Іран який хоче вирвати зуб через задній отвір коли є значно простіше рішення.