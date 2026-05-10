На подконтрольной Украине территории проживают около 22-25 млн человек, - Улютин

В настоящее время на подконтрольной Украине территории проживают примерно 22–25 миллионов человек.

Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Население Украины сократилось

По его словам, для сравнения, в 1991 году население Украины составляло около 48 миллионов человек, а по состоянию на 2022 год - примерно 41 миллион.

Также министр отметил, что еще около 3 миллионов человек проживают на временно оккупированных территориях, включая Крым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой": Улютин заявил о стремлении Украины получить информацию о своих гражданах в ЕС

Демографическая ситуация в Украине существенно изменилась из-за войны, вынужденной миграции и временной оккупации части территорий.

Что этому предшествовало?

Напомним, по состоянию на 28 февраля 2026 года в странах Евросоюза статус временной защиты имели 4,4 млн граждан Украины, которые были вынуждены уехать из-за войны. По сравнению с концом января 2026 года их количество выросло на 22 415 человек, или на 0,5%.

Как сообщалось ранее, Совет Евросоюза утвердил рекомендации о постепенном прекращении действия режима временной защиты для украинцев в ЕС после 4 марта 2027 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самый большой демографический кризис: рождаемость в Украине упала до критического уровня, - CNN