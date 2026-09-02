В Україні від початку року народилося майже 100 тисяч дітей: найбільше – у Києві, на Львівщині та Дніпропетровщині
За перші вісім місяців 2026 року в Україні народилося понад 97 тисяч дітей. Найбільше новонароджених зареєстрували у Києві – 13,8 тисячі, а серед областей лідирують Львівщина та Дніпропетровщина.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Національної служби здоров’я України щодо кількості створених медичних висновків про народження.
Київ лідирує за кількістю новонароджених
За даними НСЗУ, найбільше дітей від початку року народилося у таких регіонах:
- Київ – 13,8 тис.;
- Львівська область – 8,9 тис.;
- Дніпропетровська область – 7,5 тис.;
- Одеська область – 7,2 тис.;
- Рівненська область – 5,5 тис.
Високі показники народжуваності також зафіксували на Закарпатті, Вінниччині, Волині, Івано-Франківщині та Харківщині.
Після створення медичного висновку про народження батьки можуть скористатися комплексною послугою "єМалятко". Від початку 2026 року відповідні заявки подали для понад 56 тисяч дітей.
Після початку повномасштабної війни народжуваність різко скоротилася
Статистика НСЗУ свідчить, що після початку повномасштабної війни кількість народжених в Україні дітей суттєво зменшилася.
У 2021 році народилося 252 тисячі дітей, тоді як у 2022 році – 157 тисяч, тобто у 1,6 раза менше.
У 2023 році показник зріс до 174 тисяч, у 2024-му – до 177 тисяч. У 2025 році в Україні народилося 166 тисяч дітей.
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