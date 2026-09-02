В Україні від початку року народилося майже 100 тисяч дітей: найбільше – у Києві, на Львівщині та Дніпропетровщині

За перші вісім місяців 2026 року в Україні народилося понад 97 тисяч дітей. Найбільше новонароджених зареєстрували у Києві – 13,8 тисячі, а серед областей лідирують Львівщина та Дніпропетровщина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Національної служби здоров’я України щодо кількості створених медичних висновків про народження.

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Київ лідирує за кількістю новонароджених

За даними НСЗУ, найбільше дітей від початку року народилося у таких регіонах:

Київ – 13,8 тис.;

Львівська область – 8,9 тис.;

Дніпропетровська область – 7,5 тис.;

Одеська область – 7,2 тис.;

Рівненська область – 5,5 тис.

Високі показники народжуваності також зафіксували на Закарпатті, Вінниччині, Волині, Івано-Франківщині та Харківщині.

Після створення медичного висновку про народження батьки можуть скористатися комплексною послугою "єМалятко". Від початку 2026 року відповідні заявки подали для понад 56 тисяч дітей.

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Після початку повномасштабної війни народжуваність різко скоротилася

Статистика НСЗУ свідчить, що після початку повномасштабної війни кількість народжених в Україні дітей суттєво зменшилася.

У 2021 році народилося 252 тисячі дітей, тоді як у 2022 році – 157 тисяч, тобто у 1,6 раза менше.

У 2023 році показник зріс до 174 тисяч, у 2024-му – до 177 тисяч. У 2025 році в Україні народилося 166 тисяч дітей.

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