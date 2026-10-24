На фронте с начала суток произошло 159 боев: больше всего – на Константиновском направлении, – Генштаб

С начала суток 23 октября на фронте произошло 159 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес 67 авиационных ударов, сбросил 230 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6743 дрона-камикадзе и осуществил 2098 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли два авиаудара, применили шесть управляемых авиабомб, осуществили 40 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

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Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Охримовка, Рыбалчино и Чугуновка. Одна из этих атак еще продолжается.

противник трижды атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Охримовка, Рыбалчино и Чугуновка. Одна из этих атак еще продолжается. На Купянском направлении враг четыре раза пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Подолов и Радьковки.

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Бои на востоке

Три попытки захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в сторону Колодезей, Заречного и Закитного. Бой продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны остановили пять попыток захватчиков продвинуться вперед в районе населенных пунктов Озерное, Кривая Лука, Пискуновка и Рай-Александровка.

На Краматорском направлении противник не проводил штурмовых действий.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 20 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Дружковки, Новоселовки, Николайполя, Новопавловки, Торецкого и Вольного. Три штурмовые операции противника продолжаются.

Четырнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Доброполье, Святогоровка, Черниговка, Мирное, Гулево, Сергеевка, Молодецкое, Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 43 оккупанта, 11 — ранены; уничтожено девять единиц автомобильной техники, средство РЭБ, три специальных средства, пусковая установка БПЛА, склад имуществ и одно укрытие. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, два специальных средства, два пункта управления БПЛА и 68 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 153 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении враг совершил одну атаку в сторону Мирного.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили десять вражеских атак в сторону населенных пунктов Успешное, Рождественка, Горькое и Егоровка.

Силы обороны отразили десять вражеских атак в сторону населенных пунктов Успешное, Рождественка, Горькое и Егоровка. На Ореховском направлении оккупанты предприняли одну попытку укрепить свои позиции, атакуя в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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