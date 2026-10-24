Посол Германии Руге: Рад, что Украина перестала говорить о вступлении в ЕС в 2027–2028 годах

Посол Германии в Украине Борис Руге заявил, что путь в ЕС требует длительных институциональных реформ. Он назвал "амбициозным" ориентир на 2030 год.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

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Реалистичность сроков

Руге отметил, что Германия продвигает очень прогрессивное видение и стремится к быстрому продвижению Украины в ЕС.

"Но сколько времени на это уйдет — здесь ответа нет. Впрочем, я рад видеть, что Киев перестал говорить, что это может произойти в 2027 или 2028 году", — сказал дипломат.

На вопрос, возможно ли вступление Украины в ЕС до 2030 года, он ответил, что это "действительно амбициозно".

"Но, во-первых, многое зависит от действий Украины. И, во-вторых, не стоит забывать, что это - очень политический процесс, все 27 государств-членов должны одобрить это решение. Поэтому здесь сложно делать прогнозы", - заявил Руге.

В то же время он убежден, что геополитические аргументы в пользу вступления Украины в ЕС – "очень и очень весомые".

"И поэтому сейчас важно совместно работать над тем, чтобы Украина не сошла с курса и как можно скорее обрела полноправное членство в ЕС", - подчеркнул немецкий дипломат.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что во время заседания рабочей группы по вопросам расширения Венгрия заблокировала открытие двух последних кластеров в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз.

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