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Новости Членство Украины в ЕС
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Посол Германии Руге: Рад, что Украина перестала говорить о вступлении в ЕС в 2027–2028 годах

Посол Германии рассказал о реальных сроках вступления Украины в ЕС

Посол Германии в Украине Борис Руге заявил, что путь в ЕС требует длительных институциональных реформ. Он назвал "амбициозным" ориентир на 2030 год.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

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Реалистичность сроков

Руге отметил, что Германия продвигает очень прогрессивное видение и стремится к быстрому продвижению Украины в ЕС.

"Но сколько времени на это уйдет — здесь ответа нет. Впрочем, я рад видеть, что Киев перестал говорить, что это может произойти в 2027 или 2028 году", — сказал дипломат.

На вопрос, возможно ли вступление Украины в ЕС до 2030 года, он ответил, что это "действительно амбициозно".

"Но, во-первых, многое зависит от действий Украины. И, во-вторых, не стоит забывать, что это - очень политический процесс, все 27 государств-членов должны одобрить это решение. Поэтому здесь сложно делать прогнозы", - заявил Руге.

В то же время он убежден, что геополитические аргументы в пользу вступления Украины в ЕС – "очень и очень весомые".

"И поэтому сейчас важно совместно работать над тем, чтобы Украина не сошла с курса и как можно скорее обрела полноправное членство в ЕС", - подчеркнул немецкий дипломат.

Читайте также: Евросоюз открыл еще два переговорных кластера по вступлению Украины

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что во время заседания рабочей группы по вопросам расширения Венгрия заблокировала открытие двух последних кластеров в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз.

Читайте также: Венгрия заблокировала открытие двух последних кластеров по вопросу вступления Украины в ЕС, - СМИ

Автор: 

Германия (7961) посол (1911) Евросоюз (19075)
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Топ комментарии
+18
пішли ви на х*, лицемірні покидьки
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24.10.2026 02:21 Ответить
+14
этот вопрос был актуален до войны, теперь Украине не нужно нато , и евросоюз такое себе направление , война показала кто есть кто , ВСЕ европейские организации проявили свою бесполезность и беспомощность , сборище пенсионеров и политических импотентов ,
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24.10.2026 02:46 Ответить
+8
вже Німеччина "приймала нас в НАТО" - великий подякуй їм за те !
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24.10.2026 02:31 Ответить

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