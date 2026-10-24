Воздушную тревогу объявляли в Киеве и ряде областей из-за угрозы баллистических ударов (обновлено)
В ночь на 24 октября в ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистических ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Военно-воздушные силы ВСУ.
Угроза применения баллистического вооружения, - сообщалось в 01:48.
В 02:02 по областям последовали отбои воздушной тревоги.
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