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Новости Воздушная тревога из-за угрозы баллистики
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Воздушную тревогу объявляли в Киеве и ряде областей из-за угрозы баллистических ударов (обновлено)

тривога

В ночь на 24 октября в ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистических ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Военно-воздушные силы ВСУ.

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Угроза применения баллистического вооружения, - сообщалось в 01:48.

В 02:02 по областям последовали отбои воздушной тревоги.

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