Повітряну тривогу оголошували у Києві та низці областей через загрозу балістичних ударів (оновлено)
У ніч на 24 жовтня у низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сиили ЗСУ.
Загроза застосування балістичного озброєння, - повідомлялося о 01:48.
О 02:02 по областях пішли відбої повітряної тривоги.
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