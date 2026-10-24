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Новини Повітряна тривога через загрозу балістики
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Повітряну тривогу оголошували у Києві та низці областей через загрозу балістичних ударів (оновлено)

тривога

У ніч на 24 жовтня у низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сиили ЗСУ.

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Загроза застосування балістичного озброєння, - повідомлялося о 01:48.

О 02:02 по областях пішли відбої повітряної тривоги.

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Повітряні сили (3895) повітряна тривога (1089) балістичні ракети (798)
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