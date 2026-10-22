Россия усилит удары баллистическими ракетами на фоне сокращения поставок ракет Patriot из США, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия будет усиливать баллистические атаки на фоне сокращения поставок ракет-перехватчиков в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал журналистам перед встречей с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
Зеленский предупредил об усилении баллистических атак
По словам президента, США сократили поставки ракет-перехватчиков, а Россия может усилить баллистические удары по Украине.
"Американцы сократили поставки, а они (россияне. — Ред.) будут усиливать баллистические удары. Совершенно понятно, что они делают", — сказал Зеленский.
Он также пояснил, что передача ракет-перехватчиков для систем Patriot даже от европейских партнеров зависит от решения США.
"Европейцы могут передать ракеты только тогда, когда это одобрит американская сторона, вот и все", — отметил президент.
Ракеты для Patriot: Киев ждет решения США
Зеленский сообщил, что большинство ракет-перехватчиков Соединенные Штаты на данный момент отправили на Ближний Восток.
В то же время президент рассчитывает на конструктивный диалог с американской стороной по этому вопросу. В частности, он надеется обсудить его с государственным секретарем США Марко Рубио.
.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль