Россия усилит удары баллистическими ракетами на фоне сокращения поставок ракет Patriot из США, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия будет усиливать баллистические атаки на фоне сокращения поставок ракет-перехватчиков в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал журналистам перед встречей с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

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Зеленский предупредил об усилении баллистических атак

По словам президента, США сократили поставки ракет-перехватчиков, а Россия может усилить баллистические удары по Украине.

"Американцы сократили поставки, а они (россияне. — Ред.) будут усиливать баллистические удары. Совершенно понятно, что они делают", — сказал Зеленский.

Он также пояснил, что передача ракет-перехватчиков для систем Patriot даже от европейских партнеров зависит от решения США.

"Европейцы могут передать ракеты только тогда, когда это одобрит американская сторона, вот и все", — отметил президент.

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Ракеты для Patriot: Киев ждет решения США

Зеленский сообщил, что большинство ракет-перехватчиков Соединенные Штаты на данный момент отправили на Ближний Восток.

В то же время президент рассчитывает на конструктивный диалог с американской стороной по этому вопросу. В частности, он надеется обсудить его с государственным секретарем США Марко Рубио.

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