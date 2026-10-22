Росія посилить удари балістикою на тлі зменшення поставок від США ракет до Patriot, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія посилюватиме балістичні атаки на тлі скорочення постачання ракет-перехоплювачів Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав журналістам перед зустріччю з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зеленський попередив про посилення балістичних атак

За словами президента, США скоротили постачання ракет-перехоплювачів, а Росія може посилити балістичні удари по Україні.

"Американці зменшили поставки, а вони (росіяни. — Ред.) будуть посилювати балістику. Все дуже зрозуміло, що вони роблять", — сказав Зеленський.

Він також пояснив, що передача ракет-перехоплювачів для систем Patriot навіть від європейських партнерів залежить від рішення США.

"Європейці можуть віддати ракети тільки тоді, коли це акцептує американська сторона, ось і все", — зазначив президент.

Читайте: Україна готова приїхати на саміт G20, якщо Трамп запросить, але сигналу поки немає, - Зеленський

Ракети для Patriot: Київ чекає на рішення США

Зеленський повідомив, що більшість ракет-перехоплювачів Сполучені Штати наразі відправили на Близький Схід.

Водночас президент очікує на позитивний діалог з американською стороною щодо цього питання. Зокрема, він розраховує обговорити його з державним секретарем США Марко Рубіо

Також читайте: Україна готова обговорювати замороження нинішньої лінії фронту, але території не віддасть, - Зеленський

.