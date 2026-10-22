Росія посилить удари балістикою на тлі зменшення поставок від США ракет до Patriot, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія посилюватиме балістичні атаки на тлі скорочення постачання ракет-перехоплювачів Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав журналістам перед зустріччю з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.
Зеленський попередив про посилення балістичних атак
За словами президента, США скоротили постачання ракет-перехоплювачів, а Росія може посилити балістичні удари по Україні.
"Американці зменшили поставки, а вони (росіяни. — Ред.) будуть посилювати балістику. Все дуже зрозуміло, що вони роблять", — сказав Зеленський.
Він також пояснив, що передача ракет-перехоплювачів для систем Patriot навіть від європейських партнерів залежить від рішення США.
"Європейці можуть віддати ракети тільки тоді, коли це акцептує американська сторона, ось і все", — зазначив президент.
Ракети для Patriot: Київ чекає на рішення США
Зеленський повідомив, що більшість ракет-перехоплювачів Сполучені Штати наразі відправили на Близький Схід.
Водночас президент очікує на позитивний діалог з американською стороною щодо цього питання. Зокрема, він розраховує обговорити його з державним секретарем США Марко Рубіо
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