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Новини Територіальні поступки Заморозка війни Зеленський про припинення вогню
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Україна готова обговорювати замороження нинішньої лінії фронту, але території не віддасть, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для країни територія означає насамперед люди, а не "кілометри", і що ніхто не визнає окуповані землі російськими, хоча допускає можливість припинення вогню для переговорів.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Про поступки територіями

Зеленський натякнув на можливість заморозити нинішні лінії фронту, щоб "припинити вогонь, зупинити вбивства, сісти й говорити", але дав зрозуміти, що віддавати територію Росії Україна не збирається.

"Наша земля дуже важлива, бо це про людей. Це не про кілометри. Багато людей загинуло, захищаючи цю землю, нашу незалежність, нашу країну", — сказав він.

"Ніхто не визнає ці тимчасово окуповані території російськими, і я думаю, що Росія це розуміє. Шкода, якщо хтось не розуміє, але це їхня справа", — додав президент.

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Позиція Москви й слова Рубіо

  • CNN зазначає, що російський диктатор Володимир Путін досі зберігає максималістські вимоги, зокрема територіальні.
  • Держсекретар США Марко Рубіо в середу сказав, що "боротьба нині зосереджена на тому, що відбуватиметься на решті Донбасу", і що "були висунуті деякі творчі ідеї щодо розв'язання цієї розбіжності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Певні "великі гравці" хочуть мене змінити, бо я ніколи не визнаю території України російськими, - Зеленський

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Зеленський Володимир (27424) територіальна цілісність (343) війна в Україні (9481) припинення вогню (485)
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Топ коментарі
+8
ти хоч розумієш шо ти кажеш...головне люди
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22.10.2026 18:42 Відповісти
+8
та йому люди не головне. йому головне рахунки в крипті і офшорах
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22.10.2026 18:44 Відповісти
+7
Але ж окупант вже їх забрав. І як ми їх повернемо? Коли відбувається тотальна корупція і хапання хворих замість мобілізації тих, що давали присягу? Я вважаю, що влада має розблокувати кордони і припинити крутити, лупцювати, катувати людей і займатись рекетом. Взагалі, не мають ніякого морального права називати когось ухилянтом, коли таке відбувається і коли не воюють силовики, охоронці, поліції охорони, муніципальні, міські варти, венбести, шеріфи, сиріуси, охоронні холдінги, прикордонців більше на західному кордоні, ніж на всіх інших, 200 тис. молодих відставників під мільйон офіцерів, півмільйона биків в тилових частинах, чинуши з дітьми, центри вивчення стратегічних досліджень, десятки тисяч політологів, публіцистів, філософів, експертів і т.д., одні хворі і обмежено придатні всім і у всьому винні! В 17 статті Конституції написано, що боронити кордони мають правоохоронці, силовики, кадрові військові, а не доходяги! До того ж, там написано, що військові, до яких віднесли ТЦК, не можуть бути викорстані для обмеження прав і свобод народу. І обовʼязки не можуть існувати окремо от прав, а нас позбавили всіх прав. І катують і вбивають людей прямо в навчальних центрах, в 9 бригаді у солдатів посічені батогами спини, в Скелі повний інтернет відео катуванб і вбивств, в 225-ці аудіозапис ширяєва і фото катівень, в Шквалі - он Антон Чорний нещодавно розповів таке, що змусило здригнутись навіть тих, хто пам'ятає звірства часів 2 Світової війни, а тут ще й до своїх, ці покидьки зовсім поїхали дахом! Чатують на людей в поліклініках і відправляють на смерть нездатних воювати. І тотальна корупція. Скільки будемо це все мовчки терпіти? Буде по Нємьоллєру! Якщо що, перемогти такою підлою політикою, коли не воюють найбільш боєздатні, а знущаються з хворих (ви бачили отого останнього, кого тягнули в Чернівцях коридором смерті?), ще нікому не вдавалось, навіть за Сталіна його син воював а половина ментів була одразу відправлена на фронт і більше половини центрального апарату НКВД і МДБ, а хворих списували!
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22.10.2026 18:46 Відповісти

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