Україна готова обговорювати замороження нинішньої лінії фронту, але території не віддасть, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для країни територія означає насамперед люди, а не "кілометри", і що ніхто не визнає окуповані землі російськими, хоча допускає можливість припинення вогню для переговорів.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Про поступки територіями

Зеленський натякнув на можливість заморозити нинішні лінії фронту, щоб "припинити вогонь, зупинити вбивства, сісти й говорити", але дав зрозуміти, що віддавати територію Росії Україна не збирається.

"Наша земля дуже важлива, бо це про людей. Це не про кілометри. Багато людей загинуло, захищаючи цю землю, нашу незалежність, нашу країну", — сказав він.

"Ніхто не визнає ці тимчасово окуповані території російськими, і я думаю, що Росія це розуміє. Шкода, якщо хтось не розуміє, але це їхня справа", — додав президент.

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Позиція Москви й слова Рубіо

CNN зазначає, що російський диктатор Володимир Путін досі зберігає максималістські вимоги, зокрема територіальні.

Держсекретар США Марко Рубіо в середу сказав, що "боротьба нині зосереджена на тому, що відбуватиметься на решті Донбасу", і що "були висунуті деякі творчі ідеї щодо розв'язання цієї розбіжності".

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