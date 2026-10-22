Зеленський: Нічого особистого з Трампом немає, але зняття санкцій зробить Путіна сильнішим

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розбіжності з лідером США Дональдом Трампом "не про особистості". Водночас він застеріг, що будь-яке скасування санкцій лише посилить російського диктатора Володимира Путіна.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про Трампа

Зеленський говорив про суперечку з Трампом примирливо, але наголосив, що російський диктатор не має наміру зупиняти війну.

"Моє ставлення до Путіна дуже чітке. Я думаю, що якщо ми знімемо санкції, ми зробимо його сильнішим. Це не щось особисте між мною та президентом Трампом, і, звісно, я проти будь-якого скасування санкцій", — сказав він.

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Про Путіна

Зеленський оцінив зустріч в Осло з Віткоффом як продуктивну, але заявив, що не вірить у прагнення Кремля до миру.

"Путін грає, розумієте, він гравець. Шкода, бо він грає життями інших людей, і, звісно, він не хоче (зупиняти війну). Тому ми хочемо від партнерів, щоб вони не давали йому можливості стати сильнішим і зламати нас", — сказав президент.

Контекст

CNN нагадує, що відносини між Києвом і Вашингтоном останніми тижнями погіршилися. Зеленський казав, що Трамп "на хибному боці історії", коли той оголосив про угоду купувати російське пальне, а потім зняв частину санкцій проти Росії, що викликало критику навіть серед республіканців.

У середу Віткофф три години розмовляв із Путіним у Санкт-Петербурзі й назвав його "гуманістом" через рішення звільнити 74-річного американця Стівена Габбарда. Трамп того ж дня заявив, що посилення санкцій означало б, що Габбард залишився б у в'язниці.

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