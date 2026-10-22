Зеленский: Ничего личного к Трампу нет, но снятие санкций сделает Путина сильнее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разногласия с лидером США Дональдом Трампом "не касаются личностей". В то же время он предупредил, что любая отмена санкций лишь укрепит позиции российского диктатора Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью CNN в четверг, сообщает Цензор.НЕТ.

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О Трампе

Зеленский говорил о споре с Трампом примирительно, но подчеркнул, что российский диктатор не намерен прекращать войну.

"Мое отношение к Путину очень четкое. Я думаю, что если мы снимем санкции, мы сделаем его сильнее. Это не что-то личное между мной и президентом Трампом, и, конечно, я против любой отмены санкций", — сказал он.

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О Путине

Зеленский оценил встречу в Осло с Уиткоффом как продуктивную, но заявил, что не верит в стремление Кремля к миру.

"Путин играет, понимаете, он игрок. Жаль, потому что он играет жизнями других людей, и, конечно, он не хочет (остановить войну). Поэтому мы хотим, чтобы наши партнеры не давали ему возможности стать сильнее и сломить нас", — сказал президент.

Контекст

CNN напоминает, что отношения между Киевом и Вашингтоном в последние недели ухудшились. Зеленский заявлял, что Трамп "на неправильной стороне истории", когда тот объявил о сделке по закупке российского топлива, а затем снял часть санкций против России, что вызвало критику даже среди республиканцев.

В среду Уиткофф три часа беседовал с Путиным в Санкт-Петербурге и назвал его "гуманистом" из-за решения освободить 74-летнего американца Стивена Габбарда. Трамп в тот же день заявил, что ужесточение санкций означало бы, что Габбард остался бы в тюрьме.

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