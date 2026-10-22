Это несправедливо и неприемлемо, что Трамп обвиняет меня в войне, начатой Россией, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает несправедливыми обвинения Дональда Трампа в адрес Киева в связи с продолжением войны. По его мнению, это попытка американского лидера отвлечь внимание от ситуации вокруг Ирана и Ближнего Востока.

Об этом он заявил в подкасте The Diary Of A CEO, сообщает Цензор.НЕТ.

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О Трампе

По словам Зеленского, Трамп не может договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении огня, поэтому "решил возложить ответственность за эту проблему не на Путина, а на меня, объяснив своим подчиненным, что цены на дизельное топливо в Америке растут из-за нас".

Президент повторил, что российский дизель не влияет на цены на топливо в США и в мире.

"Я считаю неправильным и неприемлемым то, что Трамп обвиняет меня в агрессии России и убийствах, совершенных Россией. Он искажает контекст, и это несправедливо. Я считаю, что это лишь попытка отвлечь внимание от Ирана и от того, что происходит на Ближнем Востоке", — заявил Зеленский.

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Он также сказал, что считает обвинения Трампа в отношении роста цен на дизельное топливо несправедливыми: Украина, по его словам, наносит удары по российским НПЗ в ответ на террор против собственной энергоинфраструктуры.

По его словам, он предлагал Трампу предоставить Украине больше ракет для противовоздушной обороны "не бесплатно", и тогда "я не буду ни в кого стрелять, я буду защищать наш энергосектор".

По его словам, нельзя "просто все простить" и сказать:"Ну что ж, извините, это же Путин, могущественная держава. Давайте просто все забудем, все простим, и как-то там будем покупать и продавать газ, дизельное топливо".

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О "дожде" и "генерале-неудачнике"

Зеленский также ответил на слова Трампа, который несколько дней назад заявил, что российские войска не захватили Киев в начале полномасштабного вторжения лишь потому, что накануне ночью прошел "самый сильный за последние 10 лет дождь", а "не очень умный российский генерал" приказал колонне, которая ехала по трассе в столицу, свернуть в поля, где застряли танки РФ.

"Я не понимаю, о чем говорит президент Трамп. [...] Дело было не в том, что какой-то генерал оказался идиотом. Чтобы захватить Киев, им нужно было около 300–400 тысяч военных. Им нужно было вдвое больше людей. Они даже не осознавали, что встретят сопротивление", — сказал Зеленский.

По его словам, вопрос не в генерале-неудачнике, который отдал ошибочный приказ, а в том, что РФ не верила в столь сильное сопротивление украинцев.

"Со всей бронетехникой, которую они потеряли под Киевом, Гостомелем и т. д... сгорели десятки, сотни единиц бронетехники. Бронетехника ехала по улицам, а люди все это поджигали. Их особенно шокировало, когда они ехали к столице, а люди просто бросали горящие обломки. Я имею в виду, что люди поджигали их бронетехнику", — добавил Зеленский.

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