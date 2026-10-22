Це несправедливо та неприйнятно, що Трамп звинувачує мене у війні, розпочатій Росією, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає несправедливими звинувачення Дональда Трампа на адресу Києва щодо продовження війни. На його думку, це спроба американського лідера відвернути увагу від ситуації навколо Ірану та Близького Сходу.

Про це він сказав у подкасті The Diary Of A CEO, інформує Цензор.НЕТ.

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Про Трампа

За словами Зеленського, Трамп не може домовитися із російським диктатором Володимиром Путіним про припинення вогню, тому "вирішив покласти відповідальність за цю проблему не на Путіна, а на мене, пояснивши своїм підлеглим, що ціни на дизельне пальне в Америці зростають через нас".

Президент повторив, що російський дизель не впливає на ціни на пальне в США та у світі.

"Я вважаю неправильним і неприйнятним те, що Трамп звинувачує мене в агресії Росії та вбивствах, скоєних Росією. Він викривляє контекст, і це несправедливо. Я вважаю, що це лише спроба відвернути увагу від Ірану та від того, що відбувається на Близькому Сході", — заявив Зеленський.

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Він також сказав, що вважає звинувачення Трампа щодо зростання цін на дизель несправедливими: Україна, за його словами, б'є по російських НПЗ у відповідь на терор проти власної енергоінфраструктури.

За його словами, він пропонував Трампу дати Україні більше ракет для протиповітряної оборони "не безоплатно", і тоді "я не буду ні в кого стріляти, я захищатиму наш енергосектор".

За його словами, не можна "просто все пробачити" і сказати: "Ну що ж, вибачте, це ж Путін, потужна держава. Давайте просто все забудемо, все пробачимо, і якось там будемо купувати й продавати газ, дизель".

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Про "дощ" і "генерала-лузера"

Зеленський також відповів на слова Трампа, який кілька днів тому заявив, що російські війська не захопили Київ на початку повномасштабного вторгнення лише тому, що напередодні вночі пройшов "найсильніший за останні 10 років дощ", а "не дуже розумний російський генерал" наказав колоні, яка їхала трасою до столиці, звернути в поля, де загрузли танки РФ.

"Я не розумію, про що говорить президент Трамп. [...] Справа була не в тому, що якийсь генерал виявився ідіотом. Щоб захопити Київ, їм потрібно було близько 300-400 тисяч військових. Їм потрібно було вдвічі більше людей. Вони навіть не усвідомлювали, що зустрінуть опір", — сказав Зеленський.

За його словами, питання не в генералі-невдасі, який віддав помилковий наказ, а в тому, що РФ не вірила в такий сильний опір українців.

"З усією бронею, яку вони втратили біля Києва, Гостомеля тощо... згоріли десятки, сотні одиниць бронетехніки. Бронетехніка їхала вулицями, а люди все це палили. Їх особливо шокувало, коли вони їхали до столиці, а люди просто кидали уламки, які палали. Я маю на увазі, що люди підпалювали їхню броню", — додав Зеленський.

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