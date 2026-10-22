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Новини Відносини Трампа та Путіна Відносини Зеленського та Трампа
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Трамп може посадити Путіна за стіл переговорів дуже легко, - Зеленський

Зеленський пояснив, як Трамп може вплинути на Путіна

Президент Зеленський заявив, що Дональд Трамп може змусити Путіна сісти за стіл переговорів, зокрема шляхом посилення тиску та запровадження санкцій проти Росії.

Про це він сказав у подкасті The Diary Of A CEO, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Трамп може посадити Путіна за стіл переговорів дуже легко. Тому що йому потрібно… так, як він говорить про мене, президент Трамп, йому потрібно застосувати таку ж риторику щодо Путіна", - зазначив Зеленський.

Водночас глава держави не знає, чому Трамп так не вчиняє.

Читайте: Путін може мати компромат на Трампа, - Гілларі Клінтон

"У нього на столі лежать санкції, це ж не він голосував - Конгрес проголосував за сильні санкції. Він може це зробити. Я не знаю чому. Можливо, у них особливі стосунки? Можливо, щось інше, я не можу вам сказати. Я не знаю всього. Я можу лише припускати… якісь економічні угоди тощо", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27424) путін володимир (13779) Трамп Дональд (8502)
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Топ коментарі
+4
Це проти тебе в Трампа повно компромату. А з ****** все навпаки. Ви обидва на гачку в *****)))
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22.10.2026 12:28 Відповісти
+4
Не нам це говори---працюй з дипломатами в США,не можеш,а це вже доведено ---іди у відставку Ти ж говорив,якщо не зможу--піду,нехай інший закінчить війну .БРЕХУН
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22.10.2026 12:32 Відповісти
+4
А цей Гнус все ніяк не угомониться своїми переговорами і бажанням заглянути кремлівському гуманісту в очко. Цілу ніч сьогодні кияни отримували результат твоїх потужних перемовин з кремлівськими і американськими гуманістами. Тромб ніколи не буде тиснути на Ху'йла тому що Ху'йло ніразу не заявив що воно відступиться від своїх цілей нінакрок. Зате ти мразота гнусява кожен день розказуєш що готовий піти на всі уступки і на любих умовах заради вселенської потужної найвеличнішої всеосяжної довготривалої мірної угоди. Так на кого по твоєму будуть давити на старий ржавий цвях який стирчить із старої дошки чи на м'яке зелене лайно висране посеред дороги? Коли вже тебе мразота зелена по 111ст за зраду України коли посадять?
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22.10.2026 12:43 Відповісти

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