Трамп може посадити Путіна за стіл переговорів дуже легко, - Зеленський
Президент Зеленський заявив, що Дональд Трамп може змусити Путіна сісти за стіл переговорів, зокрема шляхом посилення тиску та запровадження санкцій проти Росії.
Про це він сказав у подкасті The Diary Of A CEO, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Трамп може посадити Путіна за стіл переговорів дуже легко. Тому що йому потрібно… так, як він говорить про мене, президент Трамп, йому потрібно застосувати таку ж риторику щодо Путіна", - зазначив Зеленський.
Водночас глава держави не знає, чому Трамп так не вчиняє.
"У нього на столі лежать санкції, це ж не він голосував - Конгрес проголосував за сильні санкції. Він може це зробити. Я не знаю чому. Можливо, у них особливі стосунки? Можливо, щось інше, я не можу вам сказати. Я не знаю всього. Я можу лише припускати… якісь економічні угоди тощо", - додав Зеленський.
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