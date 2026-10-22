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Новости Отношения Трампа и Путина слабость Отношения Зеленского и Трампа
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Трамп может очень легко заставить Путина сесть за стол переговоров, - Зеленский

Зеленский объяснил, как Трамп может повлиять на Путина

Президент Зеленский заявил, что Дональд Трамп может заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем усиления давления и введения санкций против России.

Об этом он сказал в подкасте The Diary Of A CEO, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Трамп может очень легко заставить Путина сесть за стол переговоров. Потому что ему нужно… так, как он говорит обо мне, президент Трамп, ему нужно применить такую же риторику в отношении Путина", — отметил Зеленский.

В то же время глава государства не знает, почему Трамп так не поступает.

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"У него на столе лежат санкции, ведь не он голосовал — Конгресс проголосовал за жесткие санкции. Он может это сделать. Я не знаю, почему. Возможно, у них особые отношения? Возможно, что-то другое, я не могу вам сказать. Я не знаю всего. Я могу только предполагать… какие-то экономические соглашения и тому подобное", — добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26268) путин владимир (22047) Трамп Дональд (8462)
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Топ комментарии
+3
Це проти тебе в Трампа повно компромату. А з ****** все навпаки. Ви обидва на гачку в *****)))
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22.10.2026 12:28 Ответить
+3
Не нам це говори---працюй з дипломатами в США,не можеш,а це вже доведено ---іди у відставку Ти ж говорив,якщо не зможу--піду,нехай інший закінчить війну .БРЕХУН
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22.10.2026 12:32 Ответить
+2
А цей Гнус все ніяк не угомониться своїми переговорами і бажанням заглянути кремлівському гуманісту в очко. Цілу ніч сьогодні кияни отримували результат твоїх потужних перемовин з кремлівськими і американськими гуманістами. Тромб ніколи не буде тиснути на Ху'йла тому що Ху'йло ніразу не заявив що воно відступиться від своїх цілей нінакрок. Зате ти мразота гнусява кожен день розказуєш що готовий піти на всі уступки і на любих умовах заради вселенської потужної найвеличнішої всеосяжної довготривалої мірної угоди. Так на кого по твоєму будуть давити на старий ржавий цвях який стирчить із старої дошки чи на м'яке зелене лайно висране посеред дороги? Коли вже тебе мразота зелена по 111ст за зраду України коли посадять?
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22.10.2026 12:43 Ответить

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