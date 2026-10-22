Трамп может очень легко заставить Путина сесть за стол переговоров, - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что Дональд Трамп может заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем усиления давления и введения санкций против России.

Об этом он сказал в подкасте The Diary Of A CEO, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Трамп может очень легко заставить Путина сесть за стол переговоров. Потому что ему нужно… так, как он говорит обо мне, президент Трамп, ему нужно применить такую же риторику в отношении Путина", — отметил Зеленский.

В то же время глава государства не знает, почему Трамп так не поступает.

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"У него на столе лежат санкции, ведь не он голосовал — Конгресс проголосовал за жесткие санкции. Он может это сделать. Я не знаю, почему. Возможно, у них особые отношения? Возможно, что-то другое, я не могу вам сказать. Я не знаю всего. Я могу только предполагать… какие-то экономические соглашения и тому подобное", — добавил Зеленский.

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