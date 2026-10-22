Путин может иметь компромат на Трампа, - Хиллари Клинтон
Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Владимир Путин может располагать компрометирующими материалами на президента США Дональда Трампа, в частности фотографиями или видеозаписями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Клинтон сказала в подкасте журналистки Кары Свишер "On with Kara Swisher" в выпуске "High Stakes with HRC: The Accountability Episode".
Она также предположила, что обнародование всех документов по делу Джеффри Эпштейна может вызвать резонанс в США.
Клинтон считает Трампа "марионеткой" Путина
По словам бывшей госсекретаря, она по-прежнему убеждена, что у российского лидера могут быть материалы, компрометирующие американского президента.
"Я по-прежнему верю, что у Путина есть что-то на Трампа. Я по-прежнему верю, что он хранит фотографии, видео — что бы это ни было", — заявила Клинтон.
В интервью она также подтвердила свою прежнюю характеристику Трампа как "марионетки" Путина.
"Да, марионетка. Он марионетка. Он добровольная марионетка Путина, которая помогает Путину", — сказала бывшая глава Госдепартамента США.
В то же время Клинтон не привела доказательств существования такого компромата. Ее слова являются личной оценкой, а не подтвержденным фактом.
Файлы Эпштейна могут вызвать резонанс в США
Клинтон также выразила убеждение, что после обнародования всех материалов по делу осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна даже сторонники Трампа могут быть шокированы информацией о президенте.
"Когда мы наконец увидим все файлы Эпштейна, думаю, даже люди, которые поддерживали Трампа, будут шокированы тем, что они показывают о Трампе", — заявила она.
Клинтон напомнила, что Трамп выступал против обнародования этих документов. В то же время ее прогноз относительно их содержания не является подтверждением каких-либо правонарушений со стороны президента США.
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