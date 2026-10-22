Путін може мати компромат на Трампа, - Гілларі Клінтон

Колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон заявила, що Володимир Путін може володіти компрометуючими матеріалами на президента США Дональда Трампа, зокрема фотографіями або відеозаписами.

Як інформує Цензор.НЕТ, це Клінтон сказала в подкасті журналістки Кари Свішер On with Kara Swisher у випуску High Stakes with HRC: The Accountability Episode.

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Вона також припустила, що оприлюднення всіх документів у справі Джеффрі Епштейна може спричинити резонанс у США.

Клінтон вважає Трампа "маріонеткою" Путіна

За словами колишньої держсекретарки, вона й надалі переконана, що російський лідер може мати матеріали, які компрометують американського президента.

"Я продовжую вірити, що Путін має щось на Трампа. Я продовжую вірити, що він зберігає фотографії, відео - що б це не було", - заявила Клінтон.

В інтерв’ю вона також підтвердила свою попередню характеристику Трампа як "маріонетки" Путіна.

"Так, маріонетка. Він маріонетка. Він добровільна маріонетка Путіна, яка допомагає Путіну", - сказала колишня очільниця Державного департаменту США.

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Водночас Клінтон не навела доказів існування такого компромату. Її слова є особистою оцінкою, а не підтвердженим фактом.

Файли Епштейна можуть спричинити резонанс у США

Клінтон також висловила переконання, що після оприлюднення всіх матеріалів у справі засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна навіть прихильники Трампа можуть бути шоковані інформацією про президента.

"Коли ми нарешті побачимо всі файли Епштейна, думаю, навіть люди, які підтримували Трампа, будуть шоковані тим, що вони показують про Трампа", - заявила вона.

Клінтон нагадала, що Трамп виступав проти оприлюднення цих документів. Водночас її прогноз щодо їхнього змісту не є підтвердженням будь-яких правопорушень з боку президента США.

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