Украина готова обсуждать замораживание нынешней линии фронта, но территории не отдаст, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для страны территория означает прежде всего людей, а не "километры", и что никто не признает оккупированные земли российскими, хотя и допускает возможность прекращения огня для проведения переговоров.
Об этом он сказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.
О уступках территорий
Зеленский намекнул на возможность заморозить нынешние линии фронта, чтобы "прекратить огонь, остановить убийства, сесть и говорить", но дал понять, что отдавать территорию России Украина не собирается.
"Наша земля очень важна, потому что речь идет о людях. Речь не о километрах. Многие люди погибли, защищая эту землю, нашу независимость, нашу страну", — сказал он.
"Никто не признает эти временно оккупированные территории российскими, и я думаю, что Россия это понимает. Жаль, если кто-то не понимает, но это их дело", — добавил президент.
Позиция Москвы и слова Рубио
- CNN отмечает, что российский диктатор Владимир Путин по-прежнему придерживается максималистских требований, в частности территориальных.
- Госсекретарь США Марко Рубио в среду заявил, что "борьба сейчас сосредоточена на том, что будет происходить на остальной части Донбасса", и что "были выдвинуты некоторые творческие идеи по урегулированию этого спора".
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