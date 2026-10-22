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Новости Территориальные уступки Заморозка войны Зеленский о прекращении огня
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Украина готова обсуждать замораживание нынешней линии фронта, но территории не отдаст, — Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для страны территория означает прежде всего людей, а не "километры", и что никто не признает оккупированные земли российскими, хотя и допускает возможность прекращения огня для проведения переговоров.

Об этом он сказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

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О уступках территорий

Зеленский намекнул на возможность заморозить нынешние линии фронта, чтобы "прекратить огонь, остановить убийства, сесть и говорить", но дал понять, что отдавать территорию России Украина не собирается.

"Наша земля очень важна, потому что речь идет о людях. Речь не о километрах. Многие люди погибли, защищая эту землю, нашу независимость, нашу страну", — сказал он.

"Никто не признает эти временно оккупированные территории российскими, и я думаю, что Россия это понимает. Жаль, если кто-то не понимает, но это их дело", — добавил президент.

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Позиция Москвы и слова Рубио

  • CNN отмечает, что российский диктатор Владимир Путин по-прежнему придерживается максималистских требований, в частности территориальных.
  • Госсекретарь США Марко Рубио в среду заявил, что "борьба сейчас сосредоточена на том, что будет происходить на остальной части Донбасса", и что "были выдвинуты некоторые творческие идеи по урегулированию этого спора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые "крупные игроки" хотят меня сменить, потому что я никогда не признаю территории Украины российскими, — Зеленский

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Зеленский Владимир (26268) территориальная целостность (403) война в Украине (9432) прекращения огня (485)
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Топ комментарии
+8
ти хоч розумієш шо ти кажеш...головне люди
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22.10.2026 18:42 Ответить
+8
та йому люди не головне. йому головне рахунки в крипті і офшорах
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22.10.2026 18:44 Ответить
+7
Але ж окупант вже їх забрав. І як ми їх повернемо? Коли відбувається тотальна корупція і хапання хворих замість мобілізації тих, що давали присягу? Я вважаю, що влада має розблокувати кордони і припинити крутити, лупцювати, катувати людей і займатись рекетом. Взагалі, не мають ніякого морального права називати когось ухилянтом, коли таке відбувається і коли не воюють силовики, охоронці, поліції охорони, муніципальні, міські варти, венбести, шеріфи, сиріуси, охоронні холдінги, прикордонців більше на західному кордоні, ніж на всіх інших, 200 тис. молодих відставників під мільйон офіцерів, півмільйона биків в тилових частинах, чинуши з дітьми, центри вивчення стратегічних досліджень, десятки тисяч політологів, публіцистів, філософів, експертів і т.д., одні хворі і обмежено придатні всім і у всьому винні! В 17 статті Конституції написано, що боронити кордони мають правоохоронці, силовики, кадрові військові, а не доходяги! До того ж, там написано, що військові, до яких віднесли ТЦК, не можуть бути викорстані для обмеження прав і свобод народу. І обовʼязки не можуть існувати окремо от прав, а нас позбавили всіх прав. І катують і вбивають людей прямо в навчальних центрах, в 9 бригаді у солдатів посічені батогами спини, в Скелі повний інтернет відео катуванб і вбивств, в 225-ці аудіозапис ширяєва і фото катівень, в Шквалі - он Антон Чорний нещодавно розповів таке, що змусило здригнутись навіть тих, хто пам'ятає звірства часів 2 Світової війни, а тут ще й до своїх, ці покидьки зовсім поїхали дахом! Чатують на людей в поліклініках і відправляють на смерть нездатних воювати. І тотальна корупція. Скільки будемо це все мовчки терпіти? Буде по Нємьоллєру! Якщо що, перемогти такою підлою політикою, коли не воюють найбільш боєздатні, а знущаються з хворих (ви бачили отого останнього, кого тягнули в Чернівцях коридором смерті?), ще нікому не вдавалось, навіть за Сталіна його син воював а половина ментів була одразу відправлена на фронт і більше половини центрального апарату НКВД і МДБ, а хворих списували!
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22.10.2026 18:46 Ответить

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