Враг усиливает давление на Константиновском направлении. Там за сутки произошло 23 боестолкновения, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 181 боевое столкновение. Больше всего атак зафиксировано на Константиновском направлении — 23, еще 19 — на Покровском.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Вчера противник нанёс 88 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 309 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 270 дронов-камикадзе и осуществили 2 755 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 45 — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись следующие населенные пункты:

Безсаловка, Коренек, Товстодубово, Уланово, Рогизное, Нескучное, Бачевск, Волфино, Вовковка, Казачье, Смолино, Бруски, Нововасильевка, Сопич, Барановка, Ривно, Смыкаровка, Новая Гута Сумской области;

Михальчина-Слобода Черниговской области.

Авиаудару подвергся населенный пункт Товстодубово.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района скопления живой силы и техники, три орудия, пункт управления БПЛА и еще два важных объекта противника.

Ситуация на севере и востоке Украины

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес два авиаудара, применив шесть КАБ, осуществил 47 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили пять атак противника. Захватчики атаковали в районах населенных пунктов Охримовка, Рыбалчино и Чугуновка.

На Купянском направлении враг пять раз пытался улучшить свое положение, проводя наступательные действия в сторону Радьковки и Подолов.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты проводили три штурмовых операции в сторону населенных пунктов Заречное, Закитное и Колодцы.

На Славянском направлении противник совершил пять атак в районах населенных пунктов Озерное, Кривая Лука, Пискуновка и Рай-Александровка.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.

Где россияне атаковали наиболее активно

На Константиновском направлении зафиксировано 23 атаки. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Дружковки, Новоселовки, Николайполя, Новопавловки, Торецкого, Вольного и Русина Яра.

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Девятнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполье, Святогоровка, Черниговка, Мирное, Гулево, Сергеевка, Молодецкое, Новопавловка.

На Александровском направлении враг один раз штурмовал в сторону Мирного.

Ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении оккупанты десять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Успешное, Рождественка, Горькое и Егоровка.

На Ореховском направлении враг дважды пытался атаковать в сторону Павловки и Красной Крыницы.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волыни и Полесье признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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