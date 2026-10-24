На войне погиб известный тернопольский спелеолог и путешественник Борис Гора

На войне погиб военнослужащий из Тернополя Борис Гора — известный украинский спелеолог, путешественник, гид, волонтер и общественный деятель. Он посвятил много лет исследованию пещер, развитию туризма и популяризации природных достопримечательностей Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о смерти отца в пятницу, 23 октября, сообщила его дочь Алина Ярмакова (Гора).

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Дочь защитника сообщила, что отец погиб 19 октября. В то же время семья все еще ожидает результатов ДНК-экспертизы.

"19 октября погиб наш с Любком Гора отец Борис Гора. Ждем результатов ДНК-экспертизы. Более подробная информация будет позже", — написала Алина.

Мэр Тернополя Сергей Надал также сообщил о гибели Бориса Горы и выразил соболезнования его родным и близким.

По словам мэра, Борис добровольно вступил в ряды армии после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Чем был известен Борис Гора

Борис Гора родился 10 марта 1969 года в Тернополе. Он был известным украинским спелеологом, путешественником, гидом, волонтером и общественным деятелем.

В 1990-х годах при скаутской организации "Пласт" он основал туристический клуб "Кристалл". Там Борис обучал молодежь, организовывал горные походы и туристические соревнования, увлекая юных участников путешествиями и открывая для них мир спелеологии.

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Впоследствии он поселился в селе Залесье Чортковского района, недалеко от пещеры Млинки. Там он обустроил спелеобазу и работал гидом, знакомя посетителей с подземным миром пещер.

Исследовал пещеры и популяризировал природные богатства Украины

Борис Гора организовывал сплавы по Днестру и выступал в защиту экологии реки. Среди его увлечений были походы по Карпатам, сплавы по Черному Черемошу и восхождения в Кавказских горах.

Он посвятил значительную часть жизни исследованию природных достопримечательностей, развитию активного туризма и популяризации красоты родного края.

"Борис умел увлекать людей путешествиями, открывал для молодежи мир спелеологии, организовывал походы в горы и сплавы по Днестру", — отметил Надал.

Мэр Тернополя выразил соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал Бориса Гору.

"Светлая память Защитнику Украины", — написал он.

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