На фронте погиб боец бригады "Хижак" Сергей Меденцев. ФОТОРЕПОРТАЖ

При выполнении боевого задания погиб старший лейтенант патрульной полиции Сергей Меденцев с позывным "СС".

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, Сергей поступил на службу в УПП Киева в 2020 году.

С началом полномасштабного вторжения присоединился к бригаде "Хижак" при Департаменте патрульной полиции. Служил в артиллерии, а в 2026 году прошел обучение на пилота БПЛА.

"Мы начинали этот путь вместе. С первых минометных выстрелов, через сотни опасных ситуаций, где не раз смотрели страху в глаза. Ты был человеком, на которого всегда можно было положиться, настоящим воином и надежным плечом. К сожалению, война забирает лучших…" — рассказал о нем побратим с позывным Чудо.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея. Разделяем вашу боль и склоняем головы перед памятью Воина, отдавшего жизнь, защищая Украину", — добавили в полиции.

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Месть оккупантам

Также отмечается, что бойцы бригады "Хижак" подписали FPV-дроны словами мести за павшего друга и отправили их на позиции вражеских оккупантов.

"Отомстим. Светлая память Сергею Меденцеву. Навсегда в строю", — говорится в сообщении полиции.

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