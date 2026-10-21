Защищая Украину, погиб военный и блогер Кирилл Солошенко (Кирюша Акуратный). ФОТО
15 октября на фронте погиб военнослужащий и блогер Кирилл Солошенко, более известный под псевдонимом Кирюша Аккуратный. Ему было 35 лет.
Об этом в соцсетях написал его друг Богдан Кисляк, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Близкие Солошенко сообщили "Детектору медиа", что он погиб при исполнении служебных обязанностей. Обстоятельства гибели военного не разглашаются.
- Известно, что 22 февраля 2024 года Кирилл Солошенко присоединился к территориальной обороне Киева. Позже, в мае 2025 года, он вступил в ряды ВСУ и служил в составе 143-й отдельной механизированной бригады.
"Покойся с миром, друг. Ты был самым светлым человеком, которого я знал. Я до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет с нами. Просто не укладывается в голове, этого не может быть. Ты же Кирюша Аккуратный! Как же так... Ты должен был дожить до глубокой старости и стать крутым дедом с татуировками и увлекательными историями для внуков", — написал Кисляк в Facebook.
- Друг погибшего также сообщил, что у Кирилла осталась только мама, и организовал сбор средств, чтобы поддержать женщину.
На данный момент неизвестны ни дата, ни время прощания с воином. Однако известно, что его похоронят в Киеве, ведь там прошла большая часть его жизни.
Подробнее о погибшем
Отметим, что Кирюша Акуратный приобрел популярность на YouTube в 2014–2016 годах. Он снимал собственный контент, а также участвовал в совместных проектах с такими блогерами, как Саша Шапик, Андрей Мартыненко и Паша Бумчик.
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