Захищаючи Україну, загинув військовий і блогер Кирило Солошенко (Кірюша Акуратний). ФОТО

15 жовтня на фронті загинув військовослужбовець і блогер Кирило Солошенко, більш відомий під псевдонімом Кірюша Акуратний. Йому було 35 років.

Про це в соцмережах написав його друг Богдан Кисляк, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Близькі Солошенка повідомили "Детектору медіа", що він загинув під час несення служби. Обставини загибелі військового не розголошуються.

Відомо, що 22 лютого 2024 року Кирило Солошенко долучився до територіальної оборони Києва. Пізніше, в травні 2025 року, він доєднався до лав ЗСУ та служив у складі 143-ї окремої механізованої бригади.

Фото: Богдан Кисляк / Фейсбук

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Фото: Богдан Кисляк / Фейсбук

"Спочивай з миром, друже. Ти був найсвітлішою людиною, яку я знав. Я досі не можу повірити, що тебе більше немає з нами. Просто не вкладається в голові, цього не може бути. Ти ж Кірюша Акуратний! Як же так.. Ти мав прожити до глибокої старості, і бути офігенним дідом з татухами й крутими історіями для онуків", — написав Кисляк у фейсбуці.

Друг загиблого також повідомив, що в Кирила залишилася тільки мама, і відкрив збір коштів, щоб підтримати жінку.

Нині невідомі ані дата, ані час прощання із воїном. Проте відомо, що його поховають у Києві, адже там минула більша частина його життя.

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Фото: Богдан Кисляк / Фейсбук

Більше про полеглого

Зазначимо, що Кірюша Акуратний здобув популярність на YouTube у 2014-2016 роках. Він знімав власний контент, а також брав участь в спільних проєктах із такими блогерами, як Саша Шапік, Андрій Мартиненко та Паша Бумчик.

YouTube-канал Кирила Солошенка / Скриншот

Фото: Богдан Кисляк / Фейсбук

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