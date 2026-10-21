Захищаючи Україну, загинув військовий і блогер Кирило Солошенко (Кірюша Акуратний). ФОТО
15 жовтня на фронті загинув військовослужбовець і блогер Кирило Солошенко, більш відомий під псевдонімом Кірюша Акуратний. Йому було 35 років.
Про це в соцмережах написав його друг Богдан Кисляк, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Близькі Солошенка повідомили "Детектору медіа", що він загинув під час несення служби. Обставини загибелі військового не розголошуються.
- Відомо, що 22 лютого 2024 року Кирило Солошенко долучився до територіальної оборони Києва. Пізніше, в травні 2025 року, він доєднався до лав ЗСУ та служив у складі 143-ї окремої механізованої бригади.
"Спочивай з миром, друже. Ти був найсвітлішою людиною, яку я знав. Я досі не можу повірити, що тебе більше немає з нами. Просто не вкладається в голові, цього не може бути. Ти ж Кірюша Акуратний! Як же так.. Ти мав прожити до глибокої старості, і бути офігенним дідом з татухами й крутими історіями для онуків", — написав Кисляк у фейсбуці.
- Друг загиблого також повідомив, що в Кирила залишилася тільки мама, і відкрив збір коштів, щоб підтримати жінку.
Нині невідомі ані дата, ані час прощання із воїном. Проте відомо, що його поховають у Києві, адже там минула більша частина його життя.
Більше про полеглого
Зазначимо, що Кірюша Акуратний здобув популярність на YouTube у 2014-2016 роках. Він знімав власний контент, а також брав участь в спільних проєктах із такими блогерами, як Саша Шапік, Андрій Мартиненко та Паша Бумчик.
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