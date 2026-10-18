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Колишній відеооператор з Полтави Василь Величко загинув на фронті. ФОТО
Захищаючи Україну, на фронті загинув відеооператор полтавських телеканалів Василь Величко.
Про це повідомила його дружина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал ІРТ-Полтава.
Що відомо
"На війні загинув наш колега - колишній відеооператор телеканалів ІРТ та "Місто Плюс" Василь Величко", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Василь загинув 16 жовтня, виконуючи обов’язок захисника України.
"Царство Небесне і вічна пам’ять світлій людині", - додали колеги загиблого.
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