Колишній відеооператор з Полтави Василь Величко загинув на фронті. ФОТО

Захищаючи Україну, на фронті загинув відеооператор полтавських телеканалів Василь Величко.

Про це повідомила його дружина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал ІРТ-Полтава.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Фото: ІРТ-Полтава / фейсбук

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Києві попрощаються із загиблим захисником України Ільясом Абдуллаєвим (Моджахедом). ФОТО

Що відомо

"На війні загинув наш колега - колишній відеооператор телеканалів ІРТ та "Місто Плюс" Василь Величко", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Василь загинув 16 жовтня, виконуючи обов’язок захисника України.

"Царство Небесне і вічна пам’ять світлій людині", - додали колеги загиблого.

Також дивіться: На фронті загинув колишній футболіст "Динамо" та збірної України Роман Максимюк. ФОТО