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Новини Втрати України
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Колишній відеооператор з Полтави Василь Величко загинув на фронті. ФОТО

Захищаючи Україну, на фронті загинув відеооператор полтавських телеканалів Василь Величко.

Про це повідомила його дружина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал ІРТ-Полтава.

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Загинув відеооператор Василь Величко
Фото: ІРТ-Полтава / фейсбук

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Що відомо

"На війні загинув наш колега - колишній відеооператор телеканалів ІРТ та "Місто Плюс" Василь Величко", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Василь загинув 16 жовтня, виконуючи обов’язок захисника України.

"Царство Небесне і вічна пам’ять світлій людині", - додали колеги загиблого.

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