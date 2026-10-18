РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11841 посетитель онлайн
Новости Потери Украины
4 033 8

Бывший видеооператор из Полтавы Василий Величко погиб на фронте. ФОТО

Защищая Украину, на фронте погиб видеооператор полтавских телеканалов Василий Величко.

Об этом сообщила его жена, передает Цензор.НЕТсо ссылкой на телеканал ИРТ-Полтава.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Погиб видеооператор Василий Величко
Фото: ИРТ-Полтава / Facebook

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Киеве простятся с погибшим защитником Украины Ильясом Абдуллаевым (Моджахедом). ФОТО

Что известно

"На войне погиб наш коллега — бывший видеооператор телеканалов ИРТ и "Мисто Плюс" Василий Величко", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Василий погиб 16 октября, выполняя долг защитника Украины.

"Царство Небесное и вечная память светлому человеку", — добавили коллеги погибшего.

Смотрите также: На фронте погиб бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Роман Максимюк. ФОТО

Автор: 

смерть (9528) потери (4838) война в Украине (9432)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 