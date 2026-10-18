Бывший видеооператор из Полтавы Василий Величко погиб на фронте. ФОТО

Защищая Украину, на фронте погиб видеооператор полтавских телеканалов Василий Величко.

Об этом сообщила его жена, передает Цензор.НЕТсо ссылкой на телеканал ИРТ-Полтава.

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Фото: ИРТ-Полтава / Facebook

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Что известно

"На войне погиб наш коллега — бывший видеооператор телеканалов ИРТ и "Мисто Плюс" Василий Величко", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Василий погиб 16 октября, выполняя долг защитника Украины.

"Царство Небесное и вечная память светлому человеку", — добавили коллеги погибшего.

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