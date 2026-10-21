На фронті загинув боєць бригади "Хижак" Сергій Медєнцев. ФОТОрепортаж

Під час виконання бойового завдання загинув старший лейтенант патрульної поліції Сергій Медєнцев з позивним "СС".

Про це повідомили в Національній поліції, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, Сергій прийшов до УПП Києва у 2020 році.

З початком повномасштабного вторгнення приєднався до бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції. Служив в артилерії, а у 2026 році пройшов навчання на пілота БпЛА.

"Ми починали цей шлях разом. З перших мінометних пострілів, через сотні небезпечних ситуацій, де не раз дивилися страху в очі. Ти був людиною, на яку завжди можна було покластися, справжнім воїном і надійним плечем. На жаль, війна забирає найкращих…", - розповів про нього побратим із позивним Чудо.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Сергія. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови перед пам’яттю Воїна, який віддав життя, захищаючи Україну", - додали в поліції.

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Помста окупантам

Також зазначається, що бійці бригади "Хижак" підписали FPV-дрони словами помсти за полеглого друга й відправили їх на позиції ворожих окупантів.

"Помстимося. Світла пам’ять Сергію Медєнцеву. Назавжди в строю", - йдеться в повідомленні поліції.

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