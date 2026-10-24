Зеленский ввел санкции против производителей ракет РФ

Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против российских предприятий и граждан, причастных к производству ракет "Искандер", "Калибр", Х-101 и "Кинжал", а также FPV-дронов. В санкционные списки включены физические и юридические лица.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 24 октября сообщили в Офисе Президента.

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В первый санкционный список вошли 51 физическое и 44 юридических лица, причастные к производству баллистических ракет, которые Россия использует для ударов по украинским городам, гражданской и критической инфраструктуре.

Речь идет о предприятиях, производящих и поставляющих сырье, оборудование и инструменты для изготовления дальнобойного вооружения, в частности ракет "Искандер", "Калибр", Х-101 и "Кинжал".

Среди предприятий, попавших под санкции:

"Институт пластмасс имени Г. С. Петрова" — производитель компонентов для композиционных материалов, которые поставляются предприятиям оборонного, аэрокосмического, авиационного и судостроительного комплексов.

"Корпорация космических систем специального назначения "Комета" — предприятие, производящее зенитные ракетные комплексы, радиолокационные средства и бортовое оборудование.

"ВитаРеактив" — поставщик химического сырья, участвующий в производстве баллистического ракетного вооружения.

"Променерго" — разработчик оптических, лазерных и оптико-электронных приборов, информационно-прицельных систем и бортовой аппаратуры.

"Кировский биохимический завод" — предприятие, участвующее в производстве и модернизации вооружения и военной техники.

"Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева" — проводит научные исследования, производит измерительное оборудование и разрабатывает программное обеспечение для военной техники.

Санкции распространяются также на руководителей отдельных предприятий.

Ограничения для поставщиков оборудования и электроники

Еще один санкционный список охватывает 32 гражданина России и 35 российских компаний. Они вовлечены в производственные и поставщицкие цепочки, через которые российский военно-промышленный комплекс получает высокоточное промышленное оборудование, инструменты, электронику, компоненты и сырье.

Среди них:

"Гагаринг" — специализируется на реализации аппаратных средств связи и управления для FPV-дронов.

"Вирджин-ЭК" — поставляет российским оккупантам иностранные электронные компоненты.

Станкостроительное объединение "Прессмаш" — торгует металлообрабатывающими станками, которые поставляет предприятиям, задействованным в производстве ракет Х-101, Х-59 и беспилотников "Орион".

Санкции против предприятий группы "РУСАЛ"

Ограничения также введены против предприятий российской промышленной группы "РУСАЛ", имеющих значение для военного производства России. Их продукцию используют при изготовлении военной авиации, бронетехники, ракетного вооружения, дронов и других военных изделий.

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Согласно приведенным данным, с апреля 2024 года по март 2025 года только две компании — "Объединенная компания РУСАЛ Торговый дом" и "РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод" — импортировали в Россию оксид алюминия на сумму почти 150 миллионов рублей.

Это сырье использовалось для производства военной авиации, ракетного вооружения, бронетехники и беспилотников.

Украина работает над расширением санкций

Советник-уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что Украина продолжает выявлять предприятия, причастные к производству российского вооружения, и применять против них ограничения.

"Мы планомерно выявляем и применяем санкции к предприятиям, вовлеченным в производство российских баллистических ракет и других средств поражения. Работаем над распространением этих санкций на другие юрисдикции. В совокупности это должно существенно ослабить способность российского ВПК производить оружие", — отметил Власюк.

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