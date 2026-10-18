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Новости Санкции Украины против России
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Рубио опроверг уступки в адрес РФ со стороны США: это дизельное топливо все равно было бы продано

Рубио об уступках Кремлю

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отсрочка введения новых санкций против России и "дизельное соглашение" не являются уступкой Кремлю, поскольку российское дизельное топливо "в любом случае было бы продано" на мировом рынке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Подробности

"Это дизельное топливо в любом случае было бы продано... Единственная разница - сколько его получили бы Соединенные Штаты", - отметил Рубио.

Он отметил, что несколько месяцев назад США уже вводили 60-дневное исключение для российской нефти из-за ситуации в Ормузском проливе. 60-дневная отсрочка новых санкций необходима, чтобы оценить их влияние с учетом давления на глобальные поставки энергоресурсов из-за Ирана, атак хуситов на Саудовскую Аравию и ударов по энергетической инфраструктуре в Украине и России.

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По словам госсекретаря, санкции распространяются на важных партнеров США, в частности на Индию, которая до сих пор получает значительную долю энергоносителей из России.

"Эти конфликты в мире начинают накладываться друг на друга. Это влияет не только на мировые цены на нефть и дизельное топливо, но и на экономику в целом", - добавил Рубио.

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Что предшествовало

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, приостанавливающий действие закона о санкциях против России и Ирана, который предусматривал возможность введения пошлин до 100% против стран, покупающих российские энергоносители.

Дизельное соглашение США и РФ и угрозы Украине

  • 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Путиным, с которым договорился о поставках дизельного топлива из России на рынки США и мира.
  • По его словам, Россия "немедленно" поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в течение ноября — еще 500 тысяч тонн, и еще миллион тонн — "сразу после этого".

  • Министерство финансов США объявило, что по поручению Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

  • Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на это, назвал разрешение России продавать нефтепродукты "инвестицией в войну" и призвал США к жестким переговорам с Москвой и введению санкций в соответствии с законом Линдси Грэма.
  • Издание Axios сообщало, что во время переговоров в Майами специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы предупредили украинскую сторону о возможном прекращении доступа к американской разведывательной информации, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
  • 11 октября президент Зеленский заявил, что Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.
  • В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.
  • В комментарии для Axios Зеленский сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о начале "энергетического перемирия" стало неожиданностью для украинской стороны.
  • Позже президент заявил, что Украина готова воздерживаться от ударов по российской энергетике при условии аналогичных шагов со стороны РФ.

Автор: 

россия (90057) санкции (12686) США (30804) дизель (48) Рубио Марко (512)
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Топ комментарии
+17
Так Трамп зняв з паРаші всі санкції. Нехай Рубіо перевірить, може Доня ще й доплачує пуйлу за вбивство українців
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18.10.2026 09:45 Ответить
+15
Так по закону Грема ви мали влупити по рашці і її сателітах пекельними санкціями - нє?
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18.10.2026 09:37 Ответить
+10
Як і Барига Трамп Рубіо починає брехати,вигороджуючи патрона.
Кількість того дизеля взагалі ні якої погоди не зроблять.
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18.10.2026 09:41 Ответить

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