Рубио опроверг уступки в адрес РФ со стороны США: это дизельное топливо все равно было бы продано
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отсрочка введения новых санкций против России и "дизельное соглашение" не являются уступкой Кремлю, поскольку российское дизельное топливо "в любом случае было бы продано" на мировом рынке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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"Это дизельное топливо в любом случае было бы продано... Единственная разница - сколько его получили бы Соединенные Штаты", - отметил Рубио.
Он отметил, что несколько месяцев назад США уже вводили 60-дневное исключение для российской нефти из-за ситуации в Ормузском проливе. 60-дневная отсрочка новых санкций необходима, чтобы оценить их влияние с учетом давления на глобальные поставки энергоресурсов из-за Ирана, атак хуситов на Саудовскую Аравию и ударов по энергетической инфраструктуре в Украине и России.
По словам госсекретаря, санкции распространяются на важных партнеров США, в частности на Индию, которая до сих пор получает значительную долю энергоносителей из России.
"Эти конфликты в мире начинают накладываться друг на друга. Это влияет не только на мировые цены на нефть и дизельное топливо, но и на экономику в целом", - добавил Рубио.
Что предшествовало
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, приостанавливающий действие закона о санкциях против России и Ирана, который предусматривал возможность введения пошлин до 100% против стран, покупающих российские энергоносители.
Дизельное соглашение США и РФ и угрозы Украине
- 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Путиным, с которым договорился о поставках дизельного топлива из России на рынки США и мира.
- По его словам, Россия "немедленно" поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в течение ноября — еще 500 тысяч тонн, и еще миллион тонн — "сразу после этого".
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Министерство финансов США объявило, что по поручению Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.
- Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на это, назвал разрешение России продавать нефтепродукты "инвестицией в войну" и призвал США к жестким переговорам с Москвой и введению санкций в соответствии с законом Линдси Грэма.
- Издание Axios сообщало, что во время переговоров в Майами специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы предупредили украинскую сторону о возможном прекращении доступа к американской разведывательной информации, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
- 11 октября президент Зеленский заявил, что Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.
- В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.
- В комментарии для Axios Зеленский сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о начале "энергетического перемирия" стало неожиданностью для украинской стороны.
- Позже президент заявил, что Украина готова воздерживаться от ударов по российской энергетике при условии аналогичных шагов со стороны РФ.
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Кількість того дизеля взагалі ні якої погоди не зроблять.