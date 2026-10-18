Рубио опроверг уступки в адрес РФ со стороны США: это дизельное топливо все равно было бы продано

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отсрочка введения новых санкций против России и "дизельное соглашение" не являются уступкой Кремлю, поскольку российское дизельное топливо "в любом случае было бы продано" на мировом рынке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Подробности

"Это дизельное топливо в любом случае было бы продано... Единственная разница - сколько его получили бы Соединенные Штаты", - отметил Рубио.

Он отметил, что несколько месяцев назад США уже вводили 60-дневное исключение для российской нефти из-за ситуации в Ормузском проливе. 60-дневная отсрочка новых санкций необходима, чтобы оценить их влияние с учетом давления на глобальные поставки энергоресурсов из-за Ирана, атак хуситов на Саудовскую Аравию и ударов по энергетической инфраструктуре в Украине и России.

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По словам госсекретаря, санкции распространяются на важных партнеров США, в частности на Индию, которая до сих пор получает значительную долю энергоносителей из России.

"Эти конфликты в мире начинают накладываться друг на друга. Это влияет не только на мировые цены на нефть и дизельное топливо, но и на экономику в целом", - добавил Рубио.

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Что предшествовало

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, приостанавливающий действие закона о санкциях против России и Ирана, который предусматривал возможность введения пошлин до 100% против стран, покупающих российские энергоносители.

Дизельное соглашение США и РФ и угрозы Украине