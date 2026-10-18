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Новини Санкції України проти Росії
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Рубіо заперечив поступки для РФ з боку США: Це дизпаливо однаково було б продане

Рубіо про поступки Кремлю

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що відтермінування нових санкцій проти Росії та "дизельна угода" не є поступкою Кремлю, оскільки російське дизпаливо "все одно було б продане" на світовому ринку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

"Це дизпаливо однаково було б продане... Єдина різниця – скільки його отримали б Сполучені Штати", – зазначив Рубіо.

Він зауважив, що кілька місяців тому США вже запроваджували 60-денний виняток для російської нафти через ситуацію в Ормузькій протоці. 60-денне відтермінування нових санкцій потрібне, щоб оцінити їхній вплив з урахуванням тиску на глобальні енергопоставки через Іран, атаки хуситів на Саудівську Аравію та удари по енергетичній інфраструктурі в Україні та Росії.

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За словами держсекретаря, санкції поширюються на важливих партнерів США, зокрема Індію, яка досі отримує значну частку енергоносіїв з Росії.

"Ці конфлікти у світі починають накладатися один на одного. Це впливає не лише на світові ціни на нафту й дизельне пальне, а й на економіку загалом", – додав Рубіо.

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Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який призупиняє дію закону про санкції проти Росії та Ірану, що передбачав можливість запровадження мит до 100% проти країн, які купують російські енергоносії.

Дизельна угода США та РФ та погрози Україні

  • 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським диктатором Путіним, із яким домовився про постачання дизельного пального із Росії на ринки Штатів та світу.
  • За його словами, Росія "негайно" поставить на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн дизелю, протягом листопада - ще 500 тисяч тонн, і ще мільйон тонн - "одразу після цього".

  • Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

  • Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на це, назвав дозвіл Росії продавати нафтопродукти "інвестицією у війну" і закликав США до сильної розмови з Москвою та санкцій за законом Ліндсі Грема.
  • Видання Axios повідомляло, що під час переговорів у Маямі спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито попередили українську сторону про можливе припинення доступу до американської розвідувальної інформації, якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.
  • 11 жовтня президент Зеленський заявив, що Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.
  • Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією.
  • У коментарі для Axios Зеленський сказав, що повідомлення президента США Дональда Трампа про початок "енергетичного перемир'я" стало несподіванкою для української сторони.
  • Пізніше президент заявив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці за умови аналогічних кроків з боку РФ.

Автор: 

росія (48345) санкції (9730) США (22979) дизель (125) Рубіо Марко (512)
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Топ коментарі
+17
Так Трамп зняв з паРаші всі санкції. Нехай Рубіо перевірить, може Доня ще й доплачує пуйлу за вбивство українців
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18.10.2026 09:45 Відповісти
+15
Так по закону Грема ви мали влупити по рашці і її сателітах пекельними санкціями - нє?
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18.10.2026 09:37 Відповісти
+10
Як і Барига Трамп Рубіо починає брехати,вигороджуючи патрона.
Кількість того дизеля взагалі ні якої погоди не зроблять.
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18.10.2026 09:41 Відповісти

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