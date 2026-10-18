Рубіо заперечив поступки для РФ з боку США: Це дизпаливо однаково було б продане
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що відтермінування нових санкцій проти Росії та "дизельна угода" не є поступкою Кремлю, оскільки російське дизпаливо "все одно було б продане" на світовому ринку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Подробиці
"Це дизпаливо однаково було б продане... Єдина різниця – скільки його отримали б Сполучені Штати", – зазначив Рубіо.
Він зауважив, що кілька місяців тому США вже запроваджували 60-денний виняток для російської нафти через ситуацію в Ормузькій протоці. 60-денне відтермінування нових санкцій потрібне, щоб оцінити їхній вплив з урахуванням тиску на глобальні енергопоставки через Іран, атаки хуситів на Саудівську Аравію та удари по енергетичній інфраструктурі в Україні та Росії.
За словами держсекретаря, санкції поширюються на важливих партнерів США, зокрема Індію, яка досі отримує значну частку енергоносіїв з Росії.
"Ці конфлікти у світі починають накладатися один на одного. Це впливає не лише на світові ціни на нафту й дизельне пальне, а й на економіку загалом", – додав Рубіо.
Що передувало
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який призупиняє дію закону про санкції проти Росії та Ірану, що передбачав можливість запровадження мит до 100% проти країн, які купують російські енергоносії.
Дизельна угода США та РФ та погрози Україні
- 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським диктатором Путіним, із яким домовився про постачання дизельного пального із Росії на ринки Штатів та світу.
- За його словами, Росія "негайно" поставить на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн дизелю, протягом листопада - ще 500 тисяч тонн, і ще мільйон тонн - "одразу після цього".
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Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.
- Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на це, назвав дозвіл Росії продавати нафтопродукти "інвестицією у війну" і закликав США до сильної розмови з Москвою та санкцій за законом Ліндсі Грема.
- Видання Axios повідомляло, що під час переговорів у Маямі спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито попередили українську сторону про можливе припинення доступу до американської розвідувальної інформації, якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.
- 11 жовтня президент Зеленський заявив, що Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.
- Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією.
- У коментарі для Axios Зеленський сказав, що повідомлення президента США Дональда Трампа про початок "енергетичного перемир'я" стало несподіванкою для української сторони.
- Пізніше президент заявив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці за умови аналогічних кроків з боку РФ.
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Кількість того дизеля взагалі ні якої погоди не зроблять.