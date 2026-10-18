Рубіо заперечив поступки для РФ з боку США: Це дизпаливо однаково було б продане

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що відтермінування нових санкцій проти Росії та "дизельна угода" не є поступкою Кремлю, оскільки російське дизпаливо "все одно було б продане" на світовому ринку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

"Це дизпаливо однаково було б продане... Єдина різниця – скільки його отримали б Сполучені Штати", – зазначив Рубіо.

Він зауважив, що кілька місяців тому США вже запроваджували 60-денний виняток для російської нафти через ситуацію в Ормузькій протоці. 60-денне відтермінування нових санкцій потрібне, щоб оцінити їхній вплив з урахуванням тиску на глобальні енергопоставки через Іран, атаки хуситів на Саудівську Аравію та удари по енергетичній інфраструктурі в Україні та Росії.

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За словами держсекретаря, санкції поширюються на важливих партнерів США, зокрема Індію, яка досі отримує значну частку енергоносіїв з Росії.

"Ці конфлікти у світі починають накладатися один на одного. Це впливає не лише на світові ціни на нафту й дизельне пальне, а й на економіку загалом", – додав Рубіо.

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Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який призупиняє дію закону про санкції проти Росії та Ірану, що передбачав можливість запровадження мит до 100% проти країн, які купують російські енергоносії.

Дизельна угода США та РФ та погрози Україні