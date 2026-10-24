Зеленський запровадив санкції проти виробників ракет РФ

Володимир Зеленський підписав укази про санкції проти російських підприємств і громадян, причетних до виробництва ракет "Іскандер", "Калібр", Х-101 і "Кинджал", а також FPV-дронів. До санкційних списків внесли фізичних та юридичних осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили 24 жовтня в Офісі Президента.

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До першого санкційного списку увійшли 51 фізична та 44 юридичні особи, причетні до виготовлення балістичних ракет, які Росія використовує для ударів по українських містах, цивільній та критичній інфраструктурі.

Йдеться про підприємства, що виробляють і постачають сировину, обладнання та інструменти для виготовлення далекобійного озброєння, зокрема ракет "Іскандер", "Калібр", Х-101 та "Кинджал".

Серед підприємств, які потрапили під санкції:

"Інститут пластмас імені Г. С. Петрова" - виробник компонентів для композиційних матеріалів, які постачають підприємствам оборонного, аерокосмічного, авіаційного та суднобудівного комплексів.

"Корпорація космічних систем спеціального призначення "Комета" - підприємство, що виготовляє зенітні ракетні комплекси, радіолокаційні засоби та бортове обладнання.

"ВітаРеактив" - постачальник хімічної сировини, залучений до виробництва балістичного ракетного озброєння.

"Променерго" - розробник оптичних, лазерних та оптико-електронних приладів, інформаційно-прицільних систем і бортової апаратури.

"Кіровський біохімічний завод" - підприємство, залучене до виробництва та модернізації озброєння і військової техніки.

"Всеросійський науково-дослідний інститут метрології ім. Д. І. Менделєєва" - проводить наукові дослідження, виробляє вимірювальне обладнання та розробляє програмне забезпечення для військової техніки.

Санкції поширюються також на керівників окремих підприємств.

Обмеження для постачальників обладнання та електроніки

Ще один санкційний список охоплює 32 громадян Росії та 35 російських компаній. Вони залучені до виробничих і постачальних ланцюгів, через які російський військово-промисловий комплекс отримує високоточне промислове обладнання, інструменти, електроніку, компоненти та сировину.

Серед них:

"Гагарінг" - спеціалізується на реалізації апаратних засобів зв’язку й управління для FPV-дронів.

"Вірджин-ЕК" - постачає російським окупантам іноземні електронні компоненти.

Верстатобудівне об’єднання "Прессмаш" - торгує металообробними верстатами, які постачає підприємствам, залученим до виробництва ракет Х-101, Х-59 та безпілотників "Оріон".

Санкції проти підприємств групи "РУСАЛ"

Обмеження також запроваджені проти підприємств російської промислової групи "РУСАЛ", які мають значення для військового виробництва Росії. Їхню продукцію використовують під час виготовлення військової авіації, бронетехніки, ракетного озброєння, дронів та інших військових виробів.

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За наведеними даними, із квітня 2024 року до березня 2025 року лише дві компанії - "Об’єднана компанія РУСАЛ Торговий дім" та "РУСАЛ Тайшетський алюмінієвий завод" - імпортували до Росії оксид алюмінію на суму майже 150 мільйонів рублів.

Цю сировину використовували для виробництва військової авіації, ракетного озброєння, бронетехніки та безпілотників.

Україна працює над розширенням санкцій

Радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Україна продовжує виявляти підприємства, причетні до виробництва російського озброєння, та застосовувати проти них обмеження.

"Ми планомірно ідентифікуємо та застосовуємо санкції до підприємств, які залучені до виробництва російських балістичних ракет та інших засобів ураження. Працюємо над поширенням цих санкцій на інші юрисдикції. Сукупно це має суттєво послабити спроможності російського ВПК виробляти зброю", - зазначив Власюк.

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