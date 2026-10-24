Вице-президент Европарламента Пичерно прекратила голодовку после достижения договоренностей о помощи Олешкам, - Лубинец

Вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно согласилась прекратить голодовку.

Об этом сообщил в Telegram-канале уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

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Переговоры Лубинца с Пичерно о прекращении голодовки

"Вчера вечером я провел беседу с Пиной Пичерно, вице-президентом Европейского парламента, и призвал ее прекратить голодовку, учитывая достигнутый прогресс в решении гуманитарного кризиса во временно оккупированных Олешках", — отметил омбудсмен.

По его словам, голодовка Пичерно начала представлять серьезную угрозу для ее жизни и здоровья. В то же время был достигнут важный прогресс в вопросе обеспечения гуманитарной помощи жителям Олешек и создания условий для эвакуации гражданского населения.

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Локальное прекращение огня и гуманитарный коридор в Олешках

"Во время нашего разговора я проинформировал ее о достигнутых договоренностях относительно локального прекращения огня, которому способствовала первая леди США Мелания Трамп. Эти договоренности должны обеспечить доставку гуманитарной помощи и эвакуацию гражданского населения", — добавил он.

По словам Лубинца, договоренности предусматривают:

разминирование дороги в Олешки;

доставку гуманитарной помощи, в частности продуктов питания, воды, медикаментов и необходимого технического оборудования для больницы;

обеспечение безопасного и беспрепятственного передвижения гражданского населения.

Лубинец также заверил Пичерно, что будет регулярно информировать ее о развитии ситуации и прогрессе в выполнении достигнутых договоренностей.

Также отмечается, что защита человеческой жизни и обеспечение доступа к гуманитарной помощи для жителей Олешек остаются главными приоритетами для Украины.

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"Мы чрезвычайно благодарны Пине Пичерно за ее неизменную преданность, принципиальную позицию и последовательную поддержку наших людей, живущих в условиях временной оккупации. Ее сочувствие, решимость и готовность бороться за их жизнь и достоинство заслуживают нашего глубокого уважения", — резюмирует омбудсмен.