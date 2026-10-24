Режим тишины распространится не только на Олешки, но и на маршруты проведения гуманитарной операции, - Лубинец
Прекращение огня между Россией и Украиной с 27 октября будет действовать не только в районе Олешек, но и на территориях, через которые будут проходить различные этапы гуманитарной операции.
Об этом в комментарии "Голосу Америки" рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
Новые детали предстоящей операции
По словам Лубинца, соглашение было подписано по итогам длительных переговоров между украинской и российской делегациями при координации первой леди США Мелании Трамп.
"В рамках этих договоренностей было составлено и подписано соглашение, в котором, во-первых, у нас вводится режим тишины. Во-вторых, в Олешки будет доставлен гуманитарный груз. В-третьих, будет проведено техническое разминирование и обеспечено свободное передвижение и выезд из Олешек для гражданского населения", — рассказал уполномоченный.
Омбудсмен отметил, что режим тишины будет действовать не только в районе Олешек, но и на территориях, через которые будут проходить различные этапы гуманитарной операции.
Операцию планируют провести в несколько этапов, каждый из которых продлится от одного до нескольких дней. Украинская сторона будет постепенно сообщать о результатах, подчеркнул Лубинец.
"Наша основная задача — добраться до Олешек, так сказать, обеспечить, чтобы у людей вообще появилась такая возможность эвакуироваться", — сказал чиновник.
Он добавил, что жители самостоятельно будут решать, куда уезжать. На первом этапе главная задача — обеспечить доступ к городу и создать условия, при которых мирные жители смогут безопасно покинуть его.
Что предшествовало
- Накануне офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.
- Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.
- Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.
- Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.
Гуманитарная катастрофа в Олешках
- В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
- Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.
- В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
- Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
- Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
- Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.
- В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города.
- По данным украинской разведки, РФ готовит постановочные видео в Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.
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