Режим тишины распространится не только на Олешки, но и на маршруты проведения гуманитарной операции, - Лубинец

Прекращение огня между Россией и Украиной с 27 октября будет действовать не только в районе Олешек, но и на территориях, через которые будут проходить различные этапы гуманитарной операции.

Об этом в комментарии "Голосу Америки" рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

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Новые детали предстоящей операции

По словам Лубинца, соглашение было подписано по итогам длительных переговоров между украинской и российской делегациями при координации первой леди США Мелании Трамп.

"В рамках этих договоренностей было составлено и подписано соглашение, в котором, во-первых, у нас вводится режим тишины. Во-вторых, в Олешки будет доставлен гуманитарный груз. В-третьих, будет проведено техническое разминирование и обеспечено свободное передвижение и выезд из Олешек для гражданского населения", — рассказал уполномоченный.

Омбудсмен отметил, что режим тишины будет действовать не только в районе Олешек, но и на территориях, через которые будут проходить различные этапы гуманитарной операции.

Операцию планируют провести в несколько этапов, каждый из которых продлится от одного до нескольких дней. Украинская сторона будет постепенно сообщать о результатах, подчеркнул Лубинец.

"Наша основная задача — добраться до Олешек, так сказать, обеспечить, чтобы у людей вообще появилась такая возможность эвакуироваться", — сказал чиновник.

Он добавил, что жители самостоятельно будут решать, куда уезжать. На первом этапе главная задача — обеспечить доступ к городу и создать условия, при которых мирные жители смогут безопасно покинуть его.

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Что предшествовало

Накануне офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.

Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.

Гуманитарная катастрофа в Олешках

В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.

Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.

В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.

Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.

Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.

Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.

В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города.

По данным украинской разведки, РФ готовит постановочные видео в Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.

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