Военные согласовывают сроки прекращения огня в районе Олешек для проведения гуманитарной операции, - Песков

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области, чтобы обеспечить проведение гуманитарной операции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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"Сейчас военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в этом месте, чтобы обеспечить эту гуманитарную миссию. Желающие смогут покинуть этот населенный пункт", - сказал он.

По словам Пескова, процесс эвакуации из Олешек в рамках гуманитарных договоренностей может длиться несколько дней.

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Что предшествовало

Накануне офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.

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Гуманитарная катастрофа в Олешках