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Новости Гуманитарная катастрофа
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Военные согласовывают сроки прекращения огня в районе Олешек для проведения гуманитарной операции, - Песков

Песков об Олешках

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области, чтобы обеспечить проведение гуманитарной операции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Подробности

"Сейчас военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в этом месте, чтобы обеспечить эту гуманитарную миссию. Желающие смогут покинуть этот населенный пункт", - сказал он.

По словам Пескова, процесс эвакуации из Олешек в рамках гуманитарных договоренностей может длиться несколько дней.

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Что предшествовало

Накануне офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.

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Гуманитарная катастрофа в Олешках

  • В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
  • Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.
  • В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена - оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
  • Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
  • Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
  • Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.
  • В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города.
  • По данным украинской разведки, РФ готовит постановочные видео в Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.

Автор: 

Песков Дмитрий (2144) гуманитарная катастрофа (170) Олешки (111) Херсонская область (6183) Херсонский район (1103)
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