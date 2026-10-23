Військові узгоджують терміни припинення вогню в районі Олешків для проведення гуманітарної операції, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області, щоб забезпечити проведення гуманітарної операції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Подробиці
"Зараз військові займаються узгодженням термінів припинення вогню у цьому місці, щоб забезпечити цю гуманітарну місію. Охочі зможуть залишити цей населений пункт", - сказав він.
За словами Пєскова, процес евакуації з Олешків у межах гуманітарних домовленостей може тривати кілька днів.
Що передувало
Напередодні офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.
Гуманітарна катастрофа в Олешках
- Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
- Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
- В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
- Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
- Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.
- Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що в окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.
- Наприкінці вересня 2026 року вдалося доставити дронами близько 4000 кг продуктів на сто локацій міста.
- За даними української розвідки, РФ готує постановочні відео в Олешках. Місцевих змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі та вдячні російським окупантам.
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