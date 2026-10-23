Військові узгоджують терміни припинення вогню в районі Олешків для проведення гуманітарної операції, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області, щоб забезпечити проведення гуманітарної операції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Подробиці

"Зараз військові займаються узгодженням термінів припинення вогню у цьому місці, щоб забезпечити цю гуманітарну місію. Охочі зможуть залишити цей населений пункт", - сказав він.

За словами Пєскова, процес евакуації з Олешків у межах гуманітарних домовленостей може тривати кілька днів.

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Що передувало

Напередодні офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.

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Гуманітарна катастрофа в Олешках