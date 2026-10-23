Росія та Україна погодилися на локальне перемир’я в Олешках з 29 жовтня для доставки допомоги
Офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області з 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Білий дім.
Домовленості сторін
За словами Меланії Трамп, вона досягла домовленості про локальне перемир'я, яке стосується лише Олешок. Обидві країни, йдеться в заяві, погодилися тимчасово припинити всі військові дії в місті, щоб допустити гуманітарну допомогу й підготувати евакуацію цивільних.
Перша леді стверджує, що разом зі своїм представником напряму працювала з російським та українським керівництвом над умовами домовленості. Вона, за словами заяви, ініціювала обговорення з обома країнами та узгодила цілі, технічні процедури, строки й порядок, діючи у "формальній ролі ексклюзивного посередника".
"Ситуація в Олешках жахлива. Олешки — прифронтове місто на межі катастрофи. Населення, що залишилося, складається переважно з літніх людей, які гостро потребують медичної допомоги, ліків, їжі та чистої води", — заявила Меланія Трамп.
За її словами, жителі міста мають обмежений доступ до електрики, живуть серед замінованих доріг і зазнають регулярних обстрілів. "Було абсолютно зрозуміло, що без мого втручання можливість доставити в місто гуманітарну допомогу й евакуювати літніх людей була б неможливою", — додала вона.
Як мають діяти сторони
- У заяві сказано, що невійськові цивільні керівники від обох країн спільно відвідуватимуть жителів Олешок у їхніх домівках і визначатимуть, яка допомога їм потрібна. Тих, хто хоче виїхати, обіцяють забезпечити скоординованою підтримкою й транспортом до обраного місця призначення.
"Я очікую, що частина захоче до Росії, а частина — до України", — заявила перша леді.
Меланія Трамп також повідомила, що залучила "неупереджену американську медіаорганізацію", яка супроводжуватиме й документуватиме роботу російських та українських команд на місці. За її словами, це має допомогти гарантувати, що побажання кожної родини будуть дотримані. Назву організації в заяві не наведено.
Як з'явилася ініціатива
Про критичну ситуацію в Олешках першу леді поінформували під час приватної розмови на її заході Fostering the Future Together у Нью-Йорку в межах 81-ї сесії Генасамблеї ООН. Вона стверджує, що її представник і вона одразу скористалися каналом зв'язку з Росією та Україною, налагодженим під час шести попередніх возз'єднань 34 дітей із родинами. За її словами, обидві країни "оперативно призначили команди" для координації складних процедур, зокрема розмінування, і всі сторони працюють цілодобово.
Гуманітарна катастрофа в Олешках
- Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
- Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
- В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
- Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
- Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.
- Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що в окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.
- Наприкінці вересня 2026 року вдалося доставити дронами близько 4000 кг продуктів на сто локацій міста.
- За даними української розвідки, РФ готує постановочні відео в Олешках. Місцевих змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі та вдячні російським окупантам.
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