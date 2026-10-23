Росія та Україна погодилися на локальне перемир’я в Олешках з 29 жовтня для доставки допомоги

Офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області з 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Білий дім.

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Домовленості сторін

За словами Меланії Трамп, вона досягла домовленості про локальне перемир'я, яке стосується лише Олешок. Обидві країни, йдеться в заяві, погодилися тимчасово припинити всі військові дії в місті, щоб допустити гуманітарну допомогу й підготувати евакуацію цивільних.

Перша леді стверджує, що разом зі своїм представником напряму працювала з російським та українським керівництвом над умовами домовленості. Вона, за словами заяви, ініціювала обговорення з обома країнами та узгодила цілі, технічні процедури, строки й порядок, діючи у "формальній ролі ексклюзивного посередника".

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"Ситуація в Олешках жахлива. Олешки — прифронтове місто на межі катастрофи. Населення, що залишилося, складається переважно з літніх людей, які гостро потребують медичної допомоги, ліків, їжі та чистої води", — заявила Меланія Трамп.

За її словами, жителі міста мають обмежений доступ до електрики, живуть серед замінованих доріг і зазнають регулярних обстрілів. "Було абсолютно зрозуміло, що без мого втручання можливість доставити в місто гуманітарну допомогу й евакуювати літніх людей була б неможливою", — додала вона.

Як мають діяти сторони

У заяві сказано, що невійськові цивільні керівники від обох країн спільно відвідуватимуть жителів Олешок у їхніх домівках і визначатимуть, яка допомога їм потрібна. Тих, хто хоче виїхати, обіцяють забезпечити скоординованою підтримкою й транспортом до обраного місця призначення.

"Я очікую, що частина захоче до Росії, а частина — до України", — заявила перша леді.

Меланія Трамп також повідомила, що залучила "неупереджену американську медіаорганізацію", яка супроводжуватиме й документуватиме роботу російських та українських команд на місці. За її словами, це має допомогти гарантувати, що побажання кожної родини будуть дотримані. Назву організації в заяві не наведено.

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Як з'явилася ініціатива

Про критичну ситуацію в Олешках першу леді поінформували під час приватної розмови на її заході Fostering the Future Together у Нью-Йорку в межах 81-ї сесії Генасамблеї ООН. Вона стверджує, що її представник і вона одразу скористалися каналом зв'язку з Росією та Україною, налагодженим під час шести попередніх возз'єднань 34 дітей із родинами. За її словами, обидві країни "оперативно призначили команди" для координації складних процедур, зокрема розмінування, і всі сторони працюють цілодобово.

Гуманітарна катастрофа в Олешках

Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.

Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.

В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.

Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.

Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що в окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.

Наприкінці вересня 2026 року вдалося доставити дронами близько 4000 кг продуктів на сто локацій міста.

За даними української розвідки, РФ готує постановочні відео в Олешках. Місцевих змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі та вдячні російським окупантам.

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