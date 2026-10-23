Россия и Украина договорились о локальном перемирии в Олешках с 29 октября для доставки помощи

Офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Белый дом.

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Договоренности сторон

По словам Мелании Трамп, она достигла договоренности о локальном перемирии, которое касается только Олешек. Обе страны, говорится в заявлении, согласились временно прекратить все военные действия в городе, чтобы обеспечить доступ гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданских лиц.

Первая леди утверждает, что вместе со своим представителем напрямую работала с российским и украинским руководством над условиями соглашения. Она, согласно заявлению, инициировала обсуждение с обеими странами и согласовала цели, технические процедуры, сроки и порядок, действуя в "формальной роли эксклюзивного посредника".

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"Ситуация в Олешках ужасная. Олешки - прифронтовый город на грани катастрофы. Оставшееся население состоит преимущественно из пожилых людей, которые остро нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, еде и чистой воде", - заявила Мелания Трамп.

По ее словам, жители города имеют ограниченный доступ к электричеству, живут среди заминированных дорог и подвергаются регулярным обстрелам. "Было совершенно ясно, что без моего вмешательства возможность доставить в город гуманитарную помощь и эвакуировать пожилых людей была бы невозможна", - добавила она.

Как должны действовать стороны

В заявлении говорится, что гражданские руководители обеих стран будут совместно посещать жителей Олешек в их домах и определять, какая помощь им нужна. Тем, кто хочет уехать, обещают обеспечить скоординированную поддержку и транспорт до выбранного места назначения.

"Я ожидаю, что часть захочет уехать в Россию, а часть - в Украину", - заявила первая леди.

Мелания Трамп также сообщила, что привлекла "беспристрастную американскую медиаорганизацию", которая будет сопровождать и документировать работу российских и украинских команд на месте. По её словам, это должно помочь гарантировать, что пожелания каждой семьи будут соблюдены. Название организации в заявлении не указано.

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Как возникла инициатива

О критической ситуации в Олешках первую леди проинформировали во время частной беседы на ее мероприятии Fostering the Future Together в Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН. Она утверждает, что она и ее представитель сразу же воспользовались каналом связи с Россией и Украиной, налаженным в ходе шести предыдущих воссоединений 34 детей с семьями. По ее словам, обе страны "оперативно назначили команды" для координации сложных процедур, в частности разминирования, и все стороны работают круглосуточно.

Гуманитарная катастрофа в Олешках

В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.

Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.

В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена - оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.

Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.

Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.

Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.

В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города.

По данным украинской разведки, РФ готовит постановочные видео в Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.

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