Лубинец: Гуманитарная операция в Олешках будет проходить постепенно, она максимально сложна для реализации. ВИДЕО

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.

Об этом он сообщил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Роль Мелании Трамп

"Поступило заявление Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии, о спасении граждан, находящихся в Олешках. Во-первых: я подтверждаю это заявление и благодарю лично Меланию Трамп и ее команду за усилия, лидерство и координацию между двумя переговорными группами - Украины и РФ - по достижению договоренностей. Со стороны Украины переговоры вел я, со стороны России - Яна Лантратова", - рассказал омбудсмен.

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Ключевые условия соглашения

Он рассказал, что в рамках соглашения: "во-первых, будет обеспечен режим тишины, во-вторых, будет доставлен гуманитарный груз в Олешки, в-третьих, будет обеспечено свободное передвижение гражданского населения из Олешек".

Операция будет проходить поэтапно

"Операция будет проходить постепенно. Она максимально сложна для реализации. Я буду информировать украинское общество, буду показывать результаты проведения этой операции. И на сегодняшний день украинская сторона сделала и делает все, чтобы спасти граждан, находящихся в Олешках", - сказал Лубинец.

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Что предшествовало

Накануне офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.

Гуманитарная катастрофа в Олешках

В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.

Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.

В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена - оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.

Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.

Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.

Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.

В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города.

По данным украинской разведки, РФ готовит постановочные видео в Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.

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