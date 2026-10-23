Гуманитарная операция в оккупированных Олешках: режим тишины начнется в 4:00 27 октября, - Генштаб РФ
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Что известно
Как отмечается, режим тишины на Херсонском направлении вводится с 04:00 по московскому времени 27 октября.
Также сообщается, что ВС РФ организуют проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны к населенному пункту Олешки Херсонской области.
Что предшествовало
- Накануне офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.
- Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.
Гуманитарная катастрофа в Олешках
- В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
- Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.
- В ОВА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена - оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
- Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
- Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
- Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.
- В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города.
- По данным украинской разведки, РФ готовит постановочные видео в Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.
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