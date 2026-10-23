Гуманитарная операция в оккупированных Олешках: режим тишины начнется в 4:00 27 октября, - Генштаб РФ

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно

Как отмечается, режим тишины на Херсонском направлении вводится с 04:00 по московскому времени 27 октября.

Также сообщается, что ВС РФ организуют проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны к населенному пункту Олешки Херсонской области.

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Что предшествовало

Накануне офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.

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Гуманитарная катастрофа в Олешках